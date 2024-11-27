Жена Виталия Козловского трогательно поздравила маму с днем рождения: как выглядит теща певца

Она трогательно обратилась к родному человеку с поздравлениями, словами благодарности и любви. Также она подчеркнула, что это первый день рождения в новом статусе - бабушки.

"Мамочка и теперь уже бабушка! Первый твой день рождения в новом статусе и на новом месте! Не передать словами, как я тебя люблю, как я тебе благодарна! Как я рада, что мы все теперь рядом и придем сегодня тебя обнимать-целовать", - написала Бакуменко.

Также она назвала маму "почетным Оскароносцем" – судя по всему, бабушка принимает активное участие в воспитании внука и помогает молодым родителям.

"Говорят, все что говорила тебе мама, окончательно доходит, когда появляется свой ребенок. И, похоже, оно так и есть", - отметила супруга Козловского.

Также она опубликовала милое фото с мамой, на котором присутствуют ее муж и маленький Оскар.

Юлия Бакуменко с мужем, сыном и матерью (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Что известно про отношения Виталия Козловского и Юлии Бакуменко

Девушка работала с артистом с 2012 года. Время от времени Юлия публиковала в своем блоге фото, по которым можно было сделать вывод, что между ними были не просто рабочие отношения. Однако пара долгое время скрывала свой роман.

И только в марте 2024 года Козловский признался, что он женился. Пара скромно расписалась в конце 2023 года и не стала делать из этого мероприятия шумный праздник.

В апреле 2024 года стало известно, что артист стал отцом. В интервью своей бывшей девушке Рамине Козловский признался, что у него родился сын. Мальчика назвали Оскар.

Впервые лицо малыша показали в красивом клипе на песню "Сыну".

Недавно молодые родители продемонстрировали новые фото мальчика.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко (фото: instagram.com/yuliabakumenko)