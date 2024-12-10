Молодую жену Павлика захейтили за поцелуи с 3-летним сыном в губы: она ответила

Блогерша, предприниматель и жена популярного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова периодически сталкивается с хейтом в сети. На этот раз ее раскритиковали за поцелуи с 3-летним сыном Михаилом в губы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 30-летней избранницы артиста.

Так, блогерша решила пообщаться со своими подписчиками в Stories. Один из фолловеров спросил, зачем она целует ребенка в губы. Аргументировал свои мысли он тем, что психологи не советуют так делать, а также речь идет об элементарной гигиене.

На что Репяхова ответила, что "поцелуи в губы - личный выбор каждой семьи".

"Такой поцелуй не является единственным проявлением любви. Специально я никогда не целую сына в губы, исключительно по его инициативе. Это важный момент!" - отметила жена Павлика.

Также она подчеркнула, что часто обнимает и целует 3-летнего ребенка.

"Я знаю, что именно для моего ребенка очень важны тактильность и сенсорное насыщение. По моему мнению, так я создаю атмосферу доверия, защищенности и взаимопонимания", - подчеркнула Репяхова.

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Отметим, что Екатерина уже не раз сталкивалась с хейтом в свой адрес: некоторые постоянно критикуют внешность и стиль одежды блогерши, другие не понимают ее выбор - отношения с мужчиной, который намного старше. Как известно, Репяхова - четвертая жена Виктора Павлика, которая младше его на 28 лет.

Екатерина Репяхова с сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)

Также достается и за то, что блогерша честно рассказывает о том, как она помогает своему ребенку заговорить. Напомним, ее 3-летний сын имеет задержку речевого развития, и супруга Павлика показывает весь пути, который они проходят, чтобы решить эту проблему. Не раз ей прилетали комментарии о том, что ее ребенок - "инвалид" и "аутист". Однако девушка не церемонится с хейтерами и отвечает им.

Блогерша ответила хейтерам (фото: instagram.com/repyahovakate)