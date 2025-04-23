Жена Решетника умилила архивными фото с детьми и своим дедушкой, которому исполнился 91 год

Жена известного телеведущего Григория Решетника поделилась трогательными архивными фотографиями из семейного альбома. На фото - ее дети и дедушка Тарас Николаевич Табачин, которому сегодня исполнился 91 год.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
"Моему лучшему в мире дедушке сегодня 91 год. Это невероятная дата и невероятная гордость иметь такого родного человека", - отметила Кристина.
Кристина Решетник со своим дедушкой (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Также она подробнее рассказала о всех его достижениях.
"Писатель, учитель украинского языка и литературы, автор многих статей, невероятный оратор и просто супердедушка и прадедушка!" - с гордостью написала она.
Семья Кристины Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Также супруга телеведущего поделилась, что, несмотря на возраст, ее дедушка ведет активный образ жизни, обливается холодной водой и играет в бадминтон.
Прадедушка с правнуками (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
"Когда приезжают правнуки, с открытыми ротиками слушают рассказы дедушки Тараса. Он до сих пор обливается холодной водой по утрам, занимается спортом, много ходит и читает по книге в день", - отметила Кристина Решетник.
Она показала несколько архивных снимков со своими детьми и дедушкой.
Кристина Решетник с дедушкой и детьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Фолловеры супруги телеведущего тут же принялись комментировать ее новую публикацию:
Семья Решетников (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Напомним, Кристина и Григорий поженились в 2010 году. Вместе они воспитывают троих сыновей: 12-летнего Ивана, 7-летнего Дмитрия и 4-летнего Александра.
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