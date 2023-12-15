Жена Решетника рассказала о бюджете семьи во время войны: "Мы отказываем себе"

Блоггерша Кристина Решетник, жена известного ведущего Григория Решетника, рассказала о заработках и планировании бюджета семьи. Как оказалось, сейчас она и ее избранник "в чем-то себе отказывают".
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Решетник рассказала в интервью Славе Демину, уже вышедшем на его YouTube-канале.
Блогерша шутит: "Есть мои деньги, а есть общие деньги, которые зарабатывает муж". Сейчас она активно развивает свою страницу в Instagram, берет рекламу и отмечает, что у нее "родная" аудитория.
Решетник не стала говорить, сколько конкретно зарабатывает в месяц, но Демин отметил, что по его приблизительным подсчетам она может получать 3-4 тысячи долларов (примерно 111-148 тысяч гривен).
Действительно ли эти суммы правдивы - неизвестно. Решетник не стала подтверждать или опровергать слова Демина. Но она отметила, что сейчас они тратят деньги не на себя.
"За последние два года вообще очень многое изменилось в жизни, и вообще отношение к каким-то материальным вещам, к хотелкам, так сказать... Это все настолько уже стало второстепенным. Мы очень много финансов тратим на наших детей, им вот как раз не отказываем ни в чем", - заявила супруга ведущего.
При этом Решетник добавила, что ей уже давно было нужно сменить авто, но она этого не делает.
"А мы отказываем себе в чем-то. То есть я езжу на автомобиле, который мне Гриша подарил 10 лет назад на рождение Ивана. И нам уже и нужно было, потому что у нас увеличилась семья и вроде бы нужно было, но мы понимаем, что это сейчас абсолютно неуместно", - пояснила она.
Старшие дети Решетников (супруги воспитывают трех сыновей) учатся в частной школе. Блогер отмечает, что сейчас для нее это главное.
Напомним, недавно Решетника захейтили за работу на "элитной" свадьбе экс-прокурора.
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