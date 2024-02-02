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Жена продюсера фаворита Оскара 2024 покончила с собой: детали трагедии

Брэдли Томас с супругой Изабель (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Умерла жена продюсера фильма "Убийцы цветочной луны" и номинанта на премию "Оскар" Брэдли Томаса Изабель. Женщина покончила жизнь самоубийством.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TMZ.

Детали трагедии

По информации источника, 39-летняя Изабель упала с балкона верхнего этажа отеля Angeleno в Лос-Анджелесе.

Полицейские, прибывшие на место, обнаружили ее тело в районе бассейна.

В официальных записях медицинского эксперта указано, что смерть женщины квалифицирована как самоубийство, а в качестве причины указано "множественные повреждения в результате падения".

Брэдли Томас с супругой Изабель (фото: Getty Images)

Поскольку жена Томаса не оставила письменных объяснений перед смертью, мотив ее поступка остается непонятным.

Напомним, Изабель и Брэдли поженились в 2018 году и воспитывали маленьких близнецов Поппи и Грейс.

Брэдли Томас с супругой Изабель (фото: Getty Images)

Для продюсера этот брак стал вторым: он развелся с актрисой Хилари Мэтьюс в 2015 году.

Сейчас мужчина находится на пике своей карьеры. Фильм "Убийцы цветочной луны", над которым он работал совместно с режиссером Мартином Скорсезе, получил 10 номинаций на "Оскар".

Он также продюсировал картины "Треугольник печали", "Тупой и еще тупее", "Любовь зла", "Все в восторге от Мэри", "Заводила", "Все деньги мира" и другие.

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