Селин Дион снимет фильм о своей болезни: первые подробности

Селин Дион – известная канадская певица, которая за свою жизнь смогла построить поразительно успешную карьеру и завоевать любовь слушателей во всем мире.

Подробности фильма от Селин Дион, раскрывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение певицы в Instagram.

О чем Селин Дион снимает свой фильм

Новый документальный фильм о Селин Дион имеет целью рассказать о "Синдроме жесткого человека", неврологическое расстройство, которое собственно, диагностировали у самой певицы.

Amazon-MGM выпустит ленту под названием "I Am: Céline Dion". Это фильм, охватывающий год жизни всемирно успешной певицы во время ее борьбы с болезнью, поражающей спинной и мозговой мозг.

Официальное описание называет его эмоциональным, энергичным и поэтическим любовным письмом к музыке, а Дженнифер Салке - руководитель Amazon MGM Studios, хвалит его как «необработанное, интимное изображение переломного времени.

Селин Дион снимет фильм о своей болезни (фото: instagram.com/celinedion)

В 2022 году певица рассказала, что она имеет дело с "Синдромом застывшего человека". Тогда Селин сказала, что спазмы, связанные с этим заболеванием, влияют на все аспекты моей повседневной жизни. Это помешало Диону выступать и поэтому она резко отменила все будущие туры.

"Эти последние несколько лет были для меня таким вызовом, путь от обнаружения своего состояния до того, как научиться жить с ним и управлять им, но не позволять ему определять меня. Когда путь к возобновлению моей исполнительской карьеры продолжается, я понял, как сильно мне не хватало возможности видеть своих поклонников. Во время этого отсутствия я решила задокументировать эту часть своей жизни, чтобы помочь другим, кто разделяет этот диагноз", - говорит Дион о миссии фильма

Она добавила, что надеется, что фильм повысит осведомленность об этом малоизвестном состоянии.

Эту важную историю создал режиссер Айрин Тейлор, номинированный на Оскар.

Селин Дион снимет фильм о своей болезни (фото: instagram.com/celinedion)



