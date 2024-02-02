Дружина продюсера фаворита Оскара 2024 покінчила з життям: деталі трагедії

Деталі трагедії

За інформацією джерела, 39-річна Ізабель впала з балкону верхнього поверху готелю Angeleno у Лос-Анджелесі.

Поліцейські, які прибули на місце, виявили її тіло в районі басейну.

В офіційних записах медичного експерта зазначено, що смерть жінки кваліфіковано як самогубство, а як причину зазначено "множинні пошкодження внаслідок падіння".

Бредлі Томас з дружиною Ізабель (фото: Getty Images)

Оскільки дружина Томаса не залишила письмових пояснень перед смертю, мотив її вчинку залишається незрозумілим.

Нагадаємо, Ізабель і Бредлі одружилися у 2018 році і виховували маленьких близнюків Поппі та Грейс.

Бредлі Томас з дружиною Ізабель (фото: Getty Images)

Для продюсера цей шлюб став другим: він розлучився з акторкою Гіларі Метьюс у 2015 році.

Зараз чоловік перебуває на піку своєї кар'єри. Фільм "Вбивці квіткового місяця", над яким він працював спільно з режисером Мартіном Скорсезе, отримав 10 номінацій на "Оскар".

Він також продюсував картини "Трикутник печалі", "Тупий і ще тупіший", "Кохання зла", "Усі в захваті від Мері", "Заводила", "Всі гроші світу" та інші.