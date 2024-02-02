Дружина продюсера фаворита Оскара 2024 покінчила з життям: деталі трагедії

Померла дружина продюсера фільму "Вбивці квіткового місяця" і номінанта на премію "Оскар" Бредлі Томаса Ізабель. Жінка покінчила життя самогубством.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання TMZ.
За інформацією джерела, 39-річна Ізабель впала з балкону верхнього поверху готелю Angeleno у Лос-Анджелесі.
Поліцейські, які прибули на місце, виявили її тіло в районі басейну.
В офіційних записах медичного експерта зазначено, що смерть жінки кваліфіковано як самогубство, а як причину зазначено "множинні пошкодження внаслідок падіння".
Бредлі Томас з дружиною Ізабель (фото: Getty Images)
Оскільки дружина Томаса не залишила письмових пояснень перед смертю, мотив її вчинку залишається незрозумілим.
Нагадаємо, Ізабель і Бредлі одружилися у 2018 році і виховували маленьких близнюків Поппі та Грейс.
Бредлі Томас з дружиною Ізабель (фото: Getty Images)
Для продюсера цей шлюб став другим: він розлучився з акторкою Гіларі Метьюс у 2015 році.
Зараз чоловік перебуває на піку своєї кар'єри. Фільм "Вбивці квіткового місяця", над яким він працював спільно з режисером Мартіном Скорсезе, отримав 10 номінацій на "Оскар".
Він також продюсував картини "Трикутник печалі", "Тупий і ще тупіший", "Кохання зла", "Усі в захваті від Мері", "Заводила", "Всі гроші світу" та інші.
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