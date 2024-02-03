Жена Мирошниченко назвала неизвестные факты о приемном сыне: "Ребенок жил в личном аду"

"Это нормально"

Мирошниченко рассказала, что процесс адаптации ребенка, жившего без родителей, непрост. Но она знает, что чем спокойнее к этому относиться, тем быстрее все пройдет. Поэтому женщина держит себя в руках и не позволяла себе срываться, хотя Марсель иногда и устраивал истерики.

"Ребенок восстанавливает доверие к миру, он сначала не верит ни мне, ни окружению. А если ты неделю ведешь себя нормально, а на восьмой день срываешься - рыдаешь или кричишь, то он такой мысленно: "Ага, я чувствовал, что это не очень безопасное пространство. Они какие-то не слишком адекватные", - объяснила Мирошниченко.

"Поймите: какое-то время до знакомства с вами ребенок жил в личном аду и накопил много такого, чем не мог поделиться. Вот, наконец, он начинает доверять, хочет выплакаться. И каждый раз, когда он впадал в истерики, мы понимали, что ему нужно очиститься. Так и произошло", - добавила она.

Мирошниченко и их дети (фото: instagram.com/_inna_mi_/)

Как изменился Марсель

Жена ведущего рассказала, что сейчас мальчик уже изучает мир, и это очень важно. Ведь малыши, которые находятся в детдомах, обычно не жаждут чего-то нового и интересного.

"Их организм функционирует исключительно в режиме выживания. Удовлетворяют свои базовые потребности: дышат и едят - все. А желания развиваться, учиться говорить, касаться разных вещей нет априори. Даже в лучших заведениях все равно такое наблюдается", - пояснила Мирошниченко.

Когда она и ее муж забрали Марселя домой, он сначала ничем не интересовался. Он плохо ходил, медленно двигался и не играл игрушками. Но потом мальчик почувствовал безопасность, он стал доверять и захотел познавать мир.

Марсель с мамой (фото: instagram.com/_inna_mi_/)

"Он привыкал, раскрывался. Не было такого, что сначала был будто в каком-то непонятном состоянии, а к утру встал: "Все, теперь я ребенок, который хочет изучать мир". Мы к этому шли очень маленькими шагами: он становился более раскрепощенным, подвижным, улыбающимся", - рассказала женщина.

"Обычный ребенок в возрасте двух лет, а не оживленная деревянная кукла. А именно такое впечатление складывается, когда видишь таких детей в государственных учреждениях. Они, как куклы, которые только дышат и едят. Сказали сидеть - сидят пол часа, как работы, не двигаются, глядя в одну точку", - добавила она.