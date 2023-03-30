Второй выпуск шоу "Гвардия наступления": командир Артем Илюхин рассказал о боях за аэропорт "Гостомель"
Вышел второй выпуск "Гвардии наступления". На этот раз героем является полковник Артем Илюхин, командир 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж".
Соответствующее видео опубликовано на одноименном YouTube- канале шоу.
Полковник Артем Илюхин на фронте с 2014 года. Участник боев за Луганский аэропорт, Дебальцево, Марьинку, Мариуполь.
24 февраля 2022 года вместе с батальонно-тактической группой нашей бригады принял бой в районе Станицы Луганской, почти месяц держал оборону Рубежного.
Защищал Гостомель, вместе с бригадой участвовал в обороне Бахмута.
Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого III степени.
На видео Илюхин рассказывает:
- о том, как его бригада уничтожила шесть российских вертолётов и роту вражеского десанта во время боев за аэропорт "Гостомель";
- об идеальном штурме;
- о женщинах в армии с "полезным коэффициентом 120%";
- об ошибках новобранцев;
- о судьбе ветеранов и т.д.
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