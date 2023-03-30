Второй выпуск шоу "Гвардия наступления": командир Артем Илюхин рассказал о боях за аэропорт "Гостомель"

Вышел второй выпуск "Гвардии наступления". На этот раз героем является полковник Артем Илюхин, командир 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж".

Полковник Артем Илюхин на фронте с 2014 года. Участник боев за Луганский аэропорт, Дебальцево, Марьинку, Мариуполь.

24 февраля 2022 года вместе с батальонно-тактической группой нашей бригады принял бой в районе Станицы Луганской, почти месяц держал оборону Рубежного.

Защищал Гостомель, вместе с бригадой участвовал в обороне Бахмута.

Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого III степени.

На видео Илюхин рассказывает:

о том, как его бригада уничтожила шесть российских вертолётов и роту вражеского десанта во время боев за аэропорт "Гостомель";

об идеальном штурме;

о женщинах в армии с "полезным коэффициентом 120%";

об ошибках новобранцев;

о судьбе ветеранов и т.д.

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