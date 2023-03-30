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Другий випуск шоу "Гвардія наступу": командир Артем Ілюхін розповів про бої за аеропорт "Гостомель"

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Четвер 30 березня 2023 21:07
Другий випуск шоу "Гвардія наступу": командир Артем Ілюхін розповів про бої за аеропорт "Гостомель" Полковник Артем Ілюхін (скрін з Youtube)
Автор: Олександр Мороз

Вийшов другий випуск "Гвардії наступу". Цього разу героєм є полковник Артем Ілюхін, командир 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж".

Відповідне відео опубліковано на однойменному YouTube-каналі шоу.

Полковник Артем Ілюхін на фронті від 2014 року. Учасник боїв за Луганський аеропорт, Дебальцеве, Мар'їнку, Маріуполь.

24 лютого 2022 разом з батальйонно-тактичною групою нашої бригади прийняв бій в районі Станиці Луганської, майже місяць тримав оборону Рубіжного.

Захищав Гостомель, разом із бригадою брав участь в обороні Бахмута.

Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

На відео Ілюхін розповідає:

  • про те, як його бригада знищила шість російських гвинтокрилів та роту ворожого десанту під час боїв за аеропорт “Гостомель”;
  • про ідеальний штурм;
  • про жінок в армії з "корисним коефіцієнтом 120%";
  • про помилки новобранців;
  • про долю ветеранів тощо.

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Гостомель