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Під Львовом виявили масове поховання вбитих НКВС воїнів УПА (фото)

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Львів, Середа 06 жовтня 2021 21:12
Під Львовом виявили масове поховання вбитих НКВС воїнів УПА (фото) Фото: під Львовом знайшли масове поховання воїнів УПА (facebook.com/Мемориально-поисковый центр "Частка")
Автор: Styler

У Львівській області під час пошуково-ексгумаційних робіт поблизу села Соколівка виявили масове поховання воїнів УПА. Були знайдені останки 15 чоловіків і 1 жінки.

Про це повідомляє Меморіально-пошуковий центр "Доля" на своїй сторінці в Facebook.

Більшість чоловіків загинули в молодому віці, в результаті вогнепальних ран, отриманих в бою.

Під Львовом виявили масове поховання вбитих НКВС воїнів УПА (фото)

Під Львовом знайшли масове поховання воїнів УПА (фото: facebook.com/Меморіально-пошуковий центр "Доля")

При цьому в кількох загиблих виявлені травми, нанесені тупим предметом, які могли бути отримані незадовго до смерті, або в момент смерті.

Під Львовом виявили масове поховання вбитих НКВС воїнів УПА (фото)

Під Львовом знайшли масове поховання воїнів УПА (фото: facebook.com/Меморіально-пошуковий центр "Доля")

"За результатами антропологічних досліджень можна зробити висновок, що удари наносили в голову і обличчя тупим предметом, або прикладом гвинтівки. Як правило, таким чином поводилися співробітники НКВС із затриманими, або пораненими воїнами", - йдеться в повідомленні.

Під Львовом виявили масове поховання вбитих НКВС воїнів УПА (фото)

Під Львовом знайшли масове поховання воїнів УПА (фото: facebook.com/Меморіально-пошуковий центр "Доля")

Експерти кажуть, що тіла загиблих воїнів УПА забрали з поля бою і хаотично скинули в яму. У кількох бійців знайшли дрібні особисті речі.

Під Львовом виявили масове поховання вбитих НКВС воїнів УПА (фото)

Під Львовом знайшли масове поховання воїнів УПА (фото: facebook.com/Меморіально-пошуковий центр "Доля")

Нагадаємо, в Одесі виявили один з найбільших могильників жертв НКВС. Експерти розкопали 29 могильників. Місце вказав місцевий історик Олександр Бабич, який знайшов у Румунських архівах матеріали про масові розстріли та поховання НКВС у 1930-х роках.

Ми також писали про те, що перший президент України Леонід Кравчук розповів, як його дядька розстріляли співробітники НКВС за доносом одного з товаришів по службі.

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