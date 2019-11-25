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Поліцейський вдарив учасника акції протесту в Києві (відео)

STYLERЖиття    25.11.2019 - 19:21
Поліцейський вдарив учасника акції протесту в Києві (відео)
Поліцейський ударив активіста під НБУ (Колаж РБК-Україна)

Поліцейський вдарив кулаком в обличчя активіста під НБУ

У Києві під будівлею Національного Банку України в понеділок, 25 листопада, пройшла акція протесту проти корупції. Як повідомляє видання "СтопКор", один з поліцейських, який охороняв громадський порядок біля Нацбанку, вдарив учасника акції кулаком в обличчя. Подія потрапила на відео.

Як повідомляється, активіст хотів потрапити на прийом до керівництва Національного Банку, але поліцейський намагався йому перешкодити і вдарив кулаком в обличчя, а після цього втік з місця події.

"Постраждав один з активістів, що підтримує нашу акцію. Зіткнення сталося при спробі потрапити на прийом до керівництва установи – Смолія і Рожкової. В цей момент раптово виїхав кортеж елітних автомобілів чиновників Національного Банку. У той же час до активістів підбігли спецназівці, які без попередження почали розштовхувати громадськість і розкидати всіх навколо. Правоохоронці робили це з явною жорстокістю і ненавистю. Цей інцидент – лише один із серії нападів на громадських активістів", - розповів деталі правозахисник Ігор Бондарчук.

У Києві поліцейський вдарив кулаком в обличчя активіста

Члени організації "СтопКор" повідомили, що збираються знайти поліцейського, який застосував силу проти активіста та оприлюднити його ім'я. Раніше співробітник правоохоронних органів застосував силу щодо журналістки.

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