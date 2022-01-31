Китайський Новий рік у Дніпрі: де і як святкуватимуть

Цими вихідними у Дніпрі вперше масштабно відзначатимуть Китайський Новий рік. Основні святкові заходи відбудуться 5 лютого на вулиці Барикадній, яку перетворять на мініверсію кварталу Чайна-таун.

У зв’язку з цим з 8:00 3 лютого до 17:00 7 лютого по вул. Барикадній, від просп. Д. Яворницького до вул. Шолом-Алейхема, буде перекрито рух транспорту. Окрім того, з 20:00 2 лютого до 17:00 7 лютого по вул. Барикадній з обох боків буде заборонено паркування.

"Дніпро - мультиконфесійне, багатонаціональне місто, де підтримують цікаві культурні події. Тому і зараз підтримали пропозицію від групи ініціаторів відсвяткувати у Дніпрі Китайський Новий рік з розмахом. Для підготовки заходу скоординували роботу усіх міських служб. Сподіваємося, дніпрянам і гостям міста свято сподобається, адже організатори підготували дійсно цікаву, насичену програму", - підкреслив під час прес-конференції 31 січня начальник управління культури департаменту гуманітарної політики міськради Євген Хорошилов.

В імпровізованому Чайна-тауні на Барикадній працюватиме сценічний майданчик з театралізованими виступами, зона фуд-корту із шеф-кухарями, які готуватимуть автентичну китайську їжу. Також можна буде побачити китайські бойові мистецтва, наприклад, кунг-фу, а ще перфоманс - вигнання злого Няня. Також будуть різні майте-класи з оригамі, гімнастика цигун. Родзинкою свята стане танець Золотого дракона, мандаринове дерево, біля якого всі охочі можуть загадати бажання, та фаєр-шоу.

Зі свого боку співорганізатор заходу, засновник ресторану китайської кухні "Кастрюлька утюга варит рис" Денис Жаткін подякував керівництву міста за підтримку в організації: "Спочатку планували провести святкування локально. Але так вийшло, що нас, ініціаторів, усе більшало, тож вирішили звернутися до міської ради з пропозицією провести захід більш масштабно. Нашу ідею підтримали, тому запрошуємо містян і гостей міста до Чайна-тауну на Барикадній. Буде колоритно, смачно й весело".

Водночас засновниця PR-агентства "PRoector" Влада Миколюк додала, що цінність івенту у тому, що по крихтах з усього Дніпра акумулювали аутентичну культуру: "Наприклад, ведучою заходу буде сходознавиця, дружина китайця, яка правильно трактуватиме усі події, що відбуватимуться на святі".

Святкові події в рамках Китайського Нового року у Дніпрі проходитимуть на різних локаціях 5 та 6 лютого.