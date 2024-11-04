5 самых полезных продуктов, которые женщины должны есть после родов

Питание женщин после родов играет важную роль для восстановления организма, благополучия и здоровья малыша, если вы кормите грудью. Некоторые продукты помогут получить все необходимые витамины.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 5 продуктах, которые должны быть в рационе женщин после родов.

Польза питания

От здоровья матери, ее образа жизни и питания напрямую зависят успехи первого года жизни малыша, которые станут фундаментом для крепкого здоровья ребенка и дальше.

Ни для кого не секрет, что здоровый сон и материнское молоко - это главное в чем нуждается маленький человек в грудном возрасте.

Семейный нутрициолог Екатерина Солодка назвала 5 продуктов, которые нужно женщинам есть после родов:

лосось - докозагексаеновая кислота обеспечивает здоровую работу нервной системы

молочные продукты - для восстановления после родов критически важно получать необходимое количество кальция из рациона

нежирная телятина - отличный источник гемового железа, который часто бывает в дефиците у женщин после родов и кровопотери

зеленые овощи (шпинат, брокколи) - кроме клетчатки, которая улучшит пищеварение и профилактирует запоры, содержат кальций, витамин С и негемовое железо

цельные крупы - обеспечивают быстрое восстановление энергии и длительное насыщение

Какие продукты следует избегать после родов

Избегайте обработанных или упакованных пищевых продуктов (и напитков) с высоким содержанием таких ингредиентов как насыщенные жиры, дополнительный сахар или соль. Хотя кофеин безопасен во время грудного вскармливания - некоторые дети могут быть чувствительны к нему, поэтому ограничьте потребление до 300 миллиграмм или меньше.

Женщины обычно сжигают от 300 до 500 дополнительных калорий в сутки во время грудного вскармливания. Имейте это в виду и старайтесь употреблять примерно столько же дополнительных калорий в день, чтобы восполнить потери.

Водный баланс также имеет огромное значение для всех физиологических действий в организме матери, в том числе и для лактации (секреция и выделение молока). Суточный объем жидкости определяется из расчета 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела женщины + дополнительно 1 литр.