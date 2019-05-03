Дощова негода триває: де в Україні буде сухо

Погода в Україні в п'ятницю, 3 травня, буде сприятливою на більшій частині України. Температура повітря підвищиться, а дощі частково відступлять. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Опади сьогодні оминуть Харківську, Полтавську, Дніпропетровську області, а також Південь країни.

На Заході дощитиме, а на решті територій час від часу мороситиме.

Очікується доволі інтенсивний вітер, який дмутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Погода в Україні 3 травня принесе потепління і дощі (колаж: РБК-Україна)

Щодо температурних покажчиків, то найтепліше сьогодні буде в південних областях - тут повітря прогріється від +20 до +23 градусів.

Найхолодніше на Півночі - від +17 до +19 градусів.

Незважаючи на дощі, можна констатувати, що недавні холоди відступили, давши місце помірній вологій весні, що сприятиме росту всього зеленого навкруги.

У Києві в останній день робочого тижня трохи мороситиме, буде хмарно і доволі тепло - від +18 до +20 градусів.

Погода в Україні 3 травня принесе потепління і дощі (фото: meteo.gov.ua)

Раніше в народі 3 травня називали днем Федора. В цей день люди зверталися до своїх предків. Існувала традиція 3 травня ходити на цвинтар, голосити, плакати і кликати родичів, яких уже немає в живих.

Ніяких важливих справ на 3 травня зазвичай не планували, не влаштовували хрестин і весіль. Це був час, призначений виключно для поминання померлих людей, і веселитися - значить, накликати на себе біду.

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