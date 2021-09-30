Погода зіпсує вихідні? Синоптики назвали області, які підморозить і заллє дощами

Погода в Україні 1 жовтня

Як повідомила Наталка Діденко, в п'ятницю антициклон Lioba об'єднається з антициклоном Merle. Завдяки цьому перші дні жовтня в Україні будуть сухі, сонячні, з туманами та нічними холодами.

"Вночі в більшості областей місцями очікуються заморозки, від яких буде рятувати хіба що щільна хмарність, яка більш вірогідна в західних областях і в прибережних зонах морів. Протягом дня в Україні 1 жовтня очікується +10...+17 градусів. Вітер завтра очікується східний і південно-східний, 3-8 м/с.у Криму і Приазов'ї можливі штормові пориви до 15-18 м/с", - попередила синоптик.

Карта погоди

У Києві, за прогнозом Діденко, опади 1 жовтня малоймовірні, але буде прохолодно. Вночі від +2 до +4 градусів, вдень очікується +11...+14 градусів.

За прогнозом Українського гідрометцентру, сильними дощами в п'ятницю накриє Волинь, Львівську область і Закарпаття. А ось заморозки варто очікувати жителям східних областей і північного сходу, вночі від -1 до -3 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 1 жовтня

Погода на вихідні в Україні

У суботу на всій території України буде сухо, очікується невелика хмарність. На заході температура повітря підніметься до +15...+17 градусів, в інших областях очікується вдень від +12 до +15 градусів. Вночі прогнозується від + 3 до + 6 градусів. На сході та в південній частині можливий сильний штормовий вітер.

Карта погоди в Україні на суботу, 2 жовтня

У неділю без опадів, сухо і хмарно. Сильний штормовий вітер прогнозується в східних і південних областях. Найтепліше буде в західних областях, там місцями температура підніметься до +17 +19 градусів. В інших регіонах вдень очікується від +12 до +16 градусів. Нічна температура в Україні становитиме від +3 до +6 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 3 жовтня