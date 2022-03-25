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Дощі зі снігом та різкі перепади температури повітря: погода в Україні приготувала сюрпризи

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчі два дні буде дуже нестабільна. Очікуються опади, сильний вітер, місцями пройде мокрий сніг, а температура буде стрибати.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіла синоптик Наталка Діденко.

"26 березня в північних, західних, центральних областях пройдуть дощі. У південній частині та в східних областях буде суха погода. Скрізь спостерігатиметься сильний вітер", - повідомила Діденко.

Вона додала, що в суботу в більшості областей України буде тепло, вдень +10 +16 градусів. Холодніше буде тільки на узбережжі морів, на крайній Півночі та в Луганській області, від +7 до +12 градусів.

"27 березня дощ, місцями з мокрим снігом, пройде в східних областях, місцями в центральних і в Сумській області. На решті території України - без опадів. Поривчастий вітер втримається", - попередила синоптик.

Також вона зазначила, що в більшості областей в неділю очікується різке похолодання. Вночі від + 3 до -3 градусів, вдень повітря максимально прогріється до +2 +8 градусів.

У Києві 26 березня пройде дощ, очікується сильний вітер і прогріється вдень до +15 градусів. У неділю, 27 березня, прийде істотне і короткочасне похолодання. Вночі від 0 до -2 градусів, вдень не вище +4 +5 градусів. Все це буде супроводжуватися поривчастим вітром, але без опадів.

А ось з понеділка Наталка Діденко прогнозує потепління в більшості областей країни, а також у столиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що категорично не можна публікувати в соціальних мережах і за яку інформацію можна потрапити до в'язниці.

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