Дощі і сильний вітер: погода в Україні знову різко зміниться

Погода в Україні у суботу, 21 грудня, очікується сира і вітряна в декількох регіонах. В західну частину країни прийдуть дощі, а от температура повітря знову почне підніматися. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона розповіла, що невелике похолодання, яке охопило частину України, відступить і температура повітря знову піде вгору. Однак прийдуть дощі, які посиляться сильним поривчастим вітром.

"В Україні на вихідних знову очікується підвищення температури повітря. Український клімат помірно-континентальний – один з найсприятливіших. Протягом дня в більшості областей України очікується +5 +10 градусів, на Заході і на Півдні +7 +13 градусів. Дощі з'являться в західних областях, а в неділю почнуть поширюватися на більшу частину України", - повідомила синоптик.

Вона зазначила, що очікується також сильний і поривчастий вітер, південно-західного напрямку.

Карта погоди

У Києві 21 грудня очікується суха, але хмарна погода, дощі в столиці прийдуть у неділю.

"У Києві на вихідних потеплішає до +7 +9 градусів, однак потепління очікується з хмарами і вітерцем. У суботу буде сухо, а в неділю в столиці місцями пройде невеликий дощ. У понеділок дощів стане більше", - розповіла Діденко і попередила, що останній тиждень року буде з опадами і очікується похолодання.

"На передноворічній тиждень у нас спочатку буде тепло, з опадами, а похолодання прийде орієнтовно з 28 грудня", - зазначила Діденко.