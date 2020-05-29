Дощі без просвіту: синоптики попередили про погіршення погоди

Погода в Україні у суботу, 30 травня, очікується несприятливою у всіх областях країни. Синоптики прогнозують дощі, місцями пройдуть зливи, гроза і град. Температура повітря буде невисокою.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході України пройдуть сильні дощі, сильний вітер, до штормових поривів. Нічна температура повітря складе +12 +14 градусів, вдень очікується від +17 до +21 градуса.

В південних областях пройдуть помірні дощі, можливі невеликі зливи. Вітер південно-західний, штормовий. Вночі від +10 до +13 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +17 до +19 градусів. У Криму короткочасні дощі, вночі +10 +12 градусів, вдень від +17 до +19 градусів.

На півночі країни синоптики прогнозують зливи, можливі грози. Нічна температура повітря коливатиметься від +10 до +12 градусів, вдень буде трохи тепліше - від +16 до +18 градусів.

У західних областях очікуються сильні дощі, зливи, а також похолодання. Вночі в регіоні температура опуститься до +8 +11 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +17 градусів.

В центральній частині дощі будуть йти й вночі, і вдень. Температура повітря вночі становитиме +10 +12 градусів, вдень прогріється до +16 +19 градусів.

У Києві 30 травня синоптики прогнозують дощ, можливі зливи. Нічна температура повітря складе +10 +12 градусів, вдень потеплішає до +16 +18 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 30 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про те, що на Україну насувається новий циклон.

А також розповідали про те, що синоптики повідомили, коли в Україну прийде потепління.