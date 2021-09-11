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Синоптики розповіли, скільки ще в Україні триватиме бабине літо і коли похолодає

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Субота 11 вересня 2021 20:59
Синоптики розповіли, скільки ще в Україні триватиме бабине літо і коли похолодає Колаж РБК-Україна: погода в Україні скоро буде змінюватися
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в неділю, 12 вересня, буде такою ж теплою і сонячною, як і перший день вік-енду. Правда, є ймовірність опадів у деяких регіонах, але заливати не буде.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко в своєму Facebook.

Так, прогнозується хмарність в південних областях, а також на Закарпатті, що здатне там вилитися у локальні дощі.

А на решті території України в цей черговий день "бабиного літа" - без опадів.

Температура повітря 12 вересня в середньому по країні складе в денний час близько +25... +26 градусів. Найспекотніше буде в Херсонській області, де стовпчики термометрів піднімуться до +29 градусів максимум.

У Києві погода в неділю також буде теплою і сонячною. Максимальна температура повітря в столиці очікується +24... + 26 градусів.

Синоптики розповіли, скільки ще в Україні триватиме бабине літо і коли похолодає

Метеокарт - погода в Україні 12 вересня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик зазначила, що вже з вівторка, 14 вересня, погода почне змінюватися, і в Україні посвіжішає.

За даними Укргідрометцентру, зниження температури повітря очікується з другої половини тижня.

Так 16 вересня заллє грозовими дощами все західні, центральні та північні області, а термометри в середньому опустяться в зазначених регіонах до +16... +18 градусів. На решті частини території країни ще залишиться теплінь (+24... +27 градусів).

Синоптики розповіли, скільки ще в Україні триватиме бабине літо і коли похолодає

Карта погоди в Україні 16 вересня (фото: meteo.gov.ua/ua)

Згідно з даним на сайті Meteoprog, після цього, з 17 вересня і далі температура повітря почне стрімко опускатися.

Так, наприклад, вже наприкінці наступного тижня очікується:

  • У Києві: +16 ... +14 градусів
  • В Одесі: +20 ... +18 градусів
  • У Львові: +10 градусів
  • У Харкові: +17 градусів
  • У Дніпрі: +17 градусів

Раніше повідомлялося, що з'явився прогноз погоди в Україні на жовтень, в якому синоптики розповіли про холод і перший сніг.

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