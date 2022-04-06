Дощі та нове похолодання: погода знову готує неприємний сюрприз

Погода в Україні поступово повертає у бік весни та синоптики прогнозують підвищення температури. Однак наприкінці тижня країну накриє сильними дощами.

За прогнозом на 9-10 квітня, в більшості областей очікуються сильні дощі. Сухо буде тільки на півдні та південному сході країни.

Нічна температура 9 квітня коливатиметься від + 3 +5 на заході, півночі та в центрі – до +6 + 8 градусів на півдні та сході.

Вдень очікується від +15 до +18 градусів, у південній частині місцями до + 20 градусів. А ось в західних областях і на півночі країни буде прохолодніше, від +9 до +13 градусів.

Карта погоди в Україні 9 квітня

У неділю, 10 квітня, прийде нова порція похолодання і дощів. Опади прогнозуються у всіх областях, крім Криму і південного сходу країни.

Вночі очікується від + 3 до + 6 градусів. Вдень температура почне падати в більшості областей. На заході до + 8 +10 градусів, в центрі та на півночі +9 +11 градусів, в південній частині +10 +13 градусів, на сході тепло буде тільки в Луганській і Донецькій областях, до + 18 градусів. В інших від +11 до +14 градусів.

Карта погоди в Україні 10 квітня

Тим часом 6 квітня синоптики прогнозують підвищення температури ще на пару градусів і суху погоду в багатьох областях. Короткочасні дощі охоплять більшість західних областей, північ країни та північний схід. В інших регіонах сухо.

Вночі в Україні від +2 до +4 градусів, вдень повітря прогріється до +9 +14 градусів, в центральних і південних областях до +14 + 16 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 6 квітня