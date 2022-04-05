В Україну йдуть сильні дощі та зливи: названо дату погіршення погоди

Погода в Україні найближчими днями знову почне погіршуватися. Наприкінці цього тижня синоптики прогнозують підвищення температури повітря, але разом з весняним теплом прийдуть сильні дощі та зливи.

За прогнозом синоптиків, 8-9 квітня всі області України накриє сильними дощами, можливі зливи.

Нічна температура повітря 8 квітня підніметься до + 4 +6 градусів, місцями до +7 + 9 градусів. Вдень на заході та півночі очікується від +9 до +13 градусів, у центральній частині до +13 +15 градусів, на сході до +16 градусів, у південній частині до +16 +19 градусів.

У Києві 8 квітня йтиме дощ, очікується посилення вітру. Вночі в столиці + 7 +9 градусів, вдень до +11 + 13 градусів.

Карта погоди на п'ятницю, 8 квітня

9 квітня дощі відступлять з південних і східних областей. В інших регіонах йтиме дощ. Нічна температура становитиме + 4 +7 градусів, місцями до + 9 градусів.

Вдень на заході та півночі від +9 до +12 градусів, у центральній частині +14 +16 градусів, на сході до +17 градусів, у південній частині прогріється до +18 +20 градусів.

У Києві 9 квітня прогнозується дощ, вночі + 4 +6 градусів, вдень +11 + 13 градусів.

Карта погоди на суботу, 9 квітня

Тим часом 5 квітня в Україні ще буде холодно, місцями очікується невеликий дощ з мокрим снігом - на заході, півночі й в столиці. Можливе посилення вітру.

Вночі від -2 до + 2 градусів. Вдень у більшості областей від + 6 до +9 градусів, тепліше буде тільки в центральних і південних областях, від +10 до +12 градусів, в Миколаєві до + 14 градусів.

У Києві 5 квітня синоптики обіцяють дощ, вночі від 0 до -2, вдень у столиці +6 +8 градусів.

Карта погоди на вівторок, 5 квітня