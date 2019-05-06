Дощі з мокрим снігом: синоптик налякала прогнозом погоди

Погода в Україні, у вівторок, 7 травня, принесе похолодання, дощі, а місцями навіть мокрий сніг. Про негоду повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

За словами синоптика, 7 травня циклон на ім'я Xerxes принесе в Україну чергову порцію дощів. А в західних областях очікуються сильні опади. До того ж на Прикарпатті можливий навіть мокрий сніг. Сонячна суха погода втримається лише у східній частині країни.

Температура завтра продемонструє неймовірний контраст. Найхолодніше буде на Заході - від +5 до +12 градусів, а в Карпатах взагалі +1... +5 вище нуля.

Погода в Україні 7 травня принесе дощі і мокрий сніг (фото: facebook.com/tala.didenko)

А в східних областях вдень очікується ледь не спека - від +20 до +26 тепла.

На решті території +12... +18 градусів, у центральних областях місцями до +20 градусів.

Вітер буде поривчастим, дмутиме з північного заходу, на Сході буде спокійний південно-східний вітер.

У Києві у віторок дощ та рвучкий вітер. Найближчої ночі +10... +12 градусів, а вдень +15... +17 вище нуля.

Щодо передсвяткового 8 травня, то Наталка Діденко попередила киян про похолодання до +10... +13 градусів, а 9 травня трохи потепліє - до +15... +17.

Погода в Україні 7 травня принесе дощі і мокрий сніг (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали про те, що народний синоптик повідомив про те, яка погода буде цим літом в Україні.

Також повідомлялося, що синоптики попередили про підйом рівня води в річках західних регіонів України впродовж 5-7 травня.