Знову дощі та грози: яка погода чекає українців на вихідних

Погода в Україні на найближчих вихідних не сильно порадує. У суботу частину країни затягне грозами, а частину – короткочасними дощами, а в неділю грози знову накриють всі регіони країни й почне опускатися температура повітря.

Яка погода чекає жителів України на вихідних, 12 і 13 червня, повідомили в Українському гідрометцентрі.

Погода в Україні в суботу, 12 червня

На сході в суботу пройдуть грози, вночі без опадів. Температура повітря в нічні години складе + 12 +15 градусів, вдень повітря прогріється до +22 + 25 градусів.

У південних областях грозами накриє тільки Херсон, в інших областях – без істотних опадів. Вночі + 13 +15 градусів, вдень +24 + 26 градусів. У Криму сухо, невелика хмарність. Вночі + 13 +15 градусів, вдень +24 + 26 градусів.

На півночі короткочасні дощі вдень, вночі сухо. Температура повітря коливатиметься вночі від +13 до +15 градусів, вдень від +23 до + 25 градусів.

У західній частині країни синоптики прогнозують похмуру погоду, короткочасні дощі. Вночі в регіоні + 12 +14 градусів, вдень +22 + 15 градусів.

У центральній частині сухо буде в Кропивницькому та районах, в інших областях – короткочасні дощі. Вночі + 13 +15 градусів, вдень +23 + 25 градусів.

У Києві 12 червня без істотних опадів, невелика хмарність. Вночі в столиці + 13 +15 градусів, вдень прогріється до +24 + 26 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 12 червня

Погода в Україні в неділю, 13 червня

У неділю грози знову накриють всю територію країни та гриміти буде у всіх областях, без винятку. Місцями можливі зливи та град. На заході впаде температура повітря, вдень очікується від +17 до +19 градусів, вночі +12 + 15 градусів.

У центральній частині та на півночі очікується посилення вітру, місцями - сильні пориви. Вночі + 13 +15 градусів, вдень від +21 до + 24 градусів.

На півдні пройдуть грози, вночі без істотних опадів. Температура повітря в Одесі впаде до + 21 +23 градусів, в інших областях від +23 до + 26 градусів. У Криму короткочасні дощі, вночі + 14 +16 градусів, вдень +23 + 25 градусів.

У східних областях очікується сильний вітер, грози. Вночі в регіоні + 13 +15 градусів, вдень від +23 до + 26 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 13 червня