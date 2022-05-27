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Дощі з грозами і сильний вітер: де в Україні пройдуть опади

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П'ятниця 27 травня 2022 07:36
Дощі з грозами і сильний вітер: де в Україні пройдуть опади Фото: погода в Україні буде з опадами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в п'ятницю, 27 травня, визначатиметься впливом циклону зі Скандинавії Hannah, який притягне з собою дощі в певні регіони. Також очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це передають синоптики Укргідрометцентру, а також йдеться в прогнозі на сайті Meteoprog.

Опади у вигляді дощів, місцями грози, пройдуть у північних та західних областях. На решті території нашої країни буде сухо, хмарно з проясненнями.

  • Погода в центрі України 27 травня

У Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях без опадів, очікується мінлива хмарність. Температура повітря в нічний час складе +9... +12 градусів, вдень від +20 до +23 градусів.

У Черкаській та Полтавській областях хмарно з проясненнями, істотних опадів не буде. Стовпчики термометрів вночі покажуть +8... +12 градусів, вдень +18... +22 градусів.

  • Погода в західних областях 27 травня

У Львівській області пройде дощ. Температура повітря вночі становитиме +9... +12 градусів, вдень від +20 до +23 градусів.

У Волинській та Рівненській областях теж опади, буде прохолодніше. Стовпчики термометрів вночі покажуть +9... +12 градусів, вдень +18... +21 градусів.

У Тернопільській та Хмельницькій областях без істотних опадів. Температура повітря вночі +9... +12 градусів, вдень +20... +23 градусів.

В Івано-Франківській області очікується мінлива хмарність, істотних опадів не буде. Температура повітря вночі +10... +13 градусів, вдень +22... +25 градусів.

У Чернівецькій та Закарпатській областях без опадів, буде тепліше. Температура повітря в нічний час +10... +13 градусів, вдень +23... +27 градусів.

  • Погода на півночі України 27 травня

У Київській та Житомирській областях буде хмарно, пройдуть опади. Стовпчики термометрів вночі покажуть +10... +13 градусів, вдень +19... +22 градусів.

У Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, пройдуть дощі. Температура повітря вночі очікується +8... +12 градусів, вдень +17... +20 градусів.

  • Погода у східних областях 27 травня

У Харківській області мінлива хмарність, без дощів. Температура повітря вночі становитиме +8... +11 градусів, вдень очікується +19... +22 градусів.

У Луганській і Донецькій областях теж без опадів, буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів коливатимуться вночі між +9 та +12 градусами, вдень від +20 до +23 градусів.

  • Погода на півдні України 27 травня

В Одеській та Запорізькій областях буде хмарно з проясненнями, без дощів. Температура повітря вночі +10... +15 градусів, вдень +21... +24 градусів.

У Миколаївській та Херсонській областях теж без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть +11... +14 градусів, вдень +22... +25 градусів.

В Автономній Республіці Крим без дощів, буде мінлива хмарність. Температура повітря вночі +9... +12 градусів, в денний час +20... +23 градусів.

Раніше повідомлялося, що в Україні найближчими днями погода істотно зміниться - на вихідних прийде похолодання.

Також ми писали про те, що синоптики прогнозують "контрастне" літо - з погодними перепадами, як було і цієї зими.

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