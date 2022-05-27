Дожди с грозами и сильный ветер: где в Украине пройдут осадки

Погода в Украине в пятницу, 27 мая, будет определяться влиянием циклона из Скандинавии Hannah, который притянет с собой дожди в определенные регионы. Также ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Об этом передают синоптики Укргидрометцентра , а также говорится в прогнозе на сайте Meteoprog .

Осадки в виде дождей, местами грозы, пройдут в северных и западных областях. На остальной территории нашей страны будет сухо, облачно с прояснениями.

Погода в центре Украины 27 мая

В Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях без осадков, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в ночное время составит +9... +12 градусов, днем от ​​+20 до +23 градусов.

В Черкасской и Полтавской областях облачно с прояснениями, существенных осадков не будет. Столбики термометров ночью покажут +8... +12 градусов, днем ​​+18... +22 градусов.

Погода в западных областях 27 мая

В Львовской области пройдет дождь. Температура воздуха ночью составит +9... +12 градусов, днем от ​​+20 до +23 градусов.

В Волынской и Ровенской областях тоже осадки, будет прохладнее. Столбики термометров ночью покажут +9... +12 градусов, днем ​​+18... +21 градусов.

В Тернопольской и Хмельницкой областях без существенных осадков. Температура воздуха ночью +9... +12 градусов, днем ​​+20... +23 градусов.

В Ивано-Франковской области ожидается переменная облачность, существенных осадков не будет. Температура воздуха ночью +10... +13 градусов, днем ​​+22... +25 градусов.

В Черновицкой и Закарпатской областях без осадков, будет теплее. Температура воздуха в ночное время +10... +13 градусов, днем ​​+23... +27 градусов.

Погода на севере Украины 27 мая

В Киевской и Житомирской областях будет облачно, пройдут осадки. Столбики термометров ночью покажут +10... +13 градусов, днем ​​+19... +22 градусов.

В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, пройдут дожди. Температура воздуха ночью ожидается +8... +12 градусов, днем ​​+17... +20 градусов.

Погода в восточных областях 27 мая

В Харьковской области переменная облачность, без дождей. Температура воздуха ночью составит +8... +11 градусов, днем ожидается ​​+19... +22 градусов.

В Луганской и Донецкой областях тоже без осадков, будет облачно с прояснениями. Столбики термометров будут колебаться ночью между +9 и +12 градусами, днем от ​​+20 до +23 градусов.

Погода на юге Украины 27 мая

В Одесской и Запорожской областях будет облачно с прояснениями, без дождей. Температура воздуха ночью +10... +15 градусов, днем ​​+21... +24 градусов.

В Николаевской и Херсонской областях тоже без осадков. Столбики термометров ночью покажут +11... +14 градусов, днем ​​+22... +25 градусов.

В Автономной Республике Крым без дождей, будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +9... +12 градусов, в дневное время ​​+20... +23 градусов.