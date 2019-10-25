Дощі з мокрим снігом і поривчастий вітер: коли в Україну прийде негода

Погода в Україні в найближчі дні сильно зіпсується. Синоптики дали прогноз на п'ять днів, у якому розповіли, коли мешканцям країни варто чекати приходу сильного похолодання та дощів з мокрим снігом. Про це свідчать карти Українського гідрометцентру.

Судячи з даних синоптиків, в найближчі вихідні, 26 і 27 жовтня погода буде все ще досить теплою. Вдень очікується від +14 до +18 градусів, на крайньому Заході до +22 за Цельсієм. Найближчої ночі від +5 до +10. Опади малоймовірні.

У Києві на вихідних +14... +16 у суботу, в неділю повітря прогріється до +18 градусів.

Погода в Україні 26-27 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

А в понеділок, 28 жовтня, в західні області увірвуться холодні опади. Температура в регіоні знизиться до +10... +13 (крім Закарпаття, де очікується +15... +17). Прохолодніше стане і на Півночі, але без опадів (+11... +14).

В інших регіонах все ще збережеться відносно тепла осінь від +15 до +18 градусів.

29 жовтня стане ще холодніше, а опади прийдуть в Центр, на Північ і на частину східних областей. Температура опуститься до +8 вдень. Південне узбережжя все ще порадує температурою +13... +18.

А ось 30 жовтня висока ймовірність дощів з мокрим снігом в північних областях. Опади і похолодання охоплять південний схід, а на Півночі вдень буде від +4 до +6 градусів.

Погода в Україні 28-30 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Варто відзначити, що разом з опадами в Україну прийде і досить сильний поривчастий вітер.