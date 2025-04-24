Дольше будут свежими: как хранить яйца "по-американски"

В чем суть "американского" способа?

В Америке яйца моют перед продажей, что удаляет естественную защитную пленку с их поверхности. Из-за этого они становятся более уязвимыми к проникновению бактерий и быстрее портятся при комнатной температуре.

Чтобы избежать порчи, американцы хранят яйца исключительно в холодильнике. Это помогает сохранить их свежесть до нескольких недель. Такой подход стал стандартом в США из-за жестких санитарных норм. Поэтому главная идея "по-американски" - холод и стабильная температура.

Какое место в холодильнике лучше для яиц?

Большинство людей кладут яйца на дверцу холодильника, потому что там удобно. Однако именно эта зона больше всего подвергается колебаниям температуры - каждый раз, когда вы открываете холодильник.

Лучший вариант - средняя или верхняя полка ближе к задней стенке, где температура наиболее постоянна. Так яйца не подвергаются "тепловым шокам" и дольше остаются свежими.

Если есть контейнер для яиц с крышкой - используйте его для дополнительной защиты от запахов. И не забывайте хранить их острым концом вниз - так воздушная камера остается сверху, и содержимое дольше не портится.

В холодильнике яйца хранятся дольше всего (фото: Freepik.com)

Почему не стоит держать яйца просто в шкафу?

При комнатной температуре яйца могут храниться, но только при условии, что температура стабильна. На кухне это редко возможно: рядом плита, окна, солнце, и все это влияет на продукт. Если температура в помещении превышает 20°C, яйца быстрее теряют свежесть.

Еще одна опасность - конденсат, который образуется при переходе из холода в тепло. Влага на скорлупе открывает путь бактериям внутрь. Поэтому лучше не рисковать и убирать яйца в холодильник сразу после покупки.

Как хранить яйца без холодильника - если уж очень надо?

Если у вас есть темная и прохладная кладовка или погреб, где температура не поднимается выше 20°C - это приемлемое место для хранения. Яйца не моют, чтобы сохранить естественную защиту от микробов. В таких условиях они могут пролежать до двух недель.

Но все равно стоит осматривать их перед употреблением - проверять запах и проводить "плавающий тест". Если яйцо тонет - свежее, если поднимается - лучше не рисковать.

И главное правило - не класть яйца то в холодильник, то обратно на стол: такие качели только вредят.