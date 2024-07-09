Долго и счастливо: 5 способов, которые помогут продлить жизнь

Регулярно двигайтесь

Многие исследования показывают, что ежедневные телодвижения связаны как с долголетием, так и со здоровьем всего тела.

Даже ходьба считается движением. Основным пунктом для долголетия является избегание малоподвижного образа жизни.

Большинство людей работает за компьютером. Но важно быть физически активными, чтобы улучшить свою жизнь.

Занимайтесь общественной деятельностью

Пожилые люди регулярно проводят время с друзьями или семьей, чувствуют себя более счастливыми.

Исследования показывают, что люди с крепкими социальными связями живут дольше и имеют лучшее когнитивное и физическое здоровье.

Следует делать все возможное, чтобы уменьшить стресс

Несмотря на работу, деньги, медицинские и семейные проблемы, жизнь по своей сути напряжена. Поэтому следует поддерживать свой мозг и уменьшить ненужный стресс любой ценой.

Стремитесь к здоровому весу

Еще один важный способ быть здоровее - пытаться достичь здорового веса, поскольку ожирение увеличивает риск разнообразных проблем со здоровьем, которые сокращают жизнь.

Ожирение создает нагрузку на все системы организма и имеет многочисленные физиологические последствия, включая воспаление и гормональный дисбаланс. Это повышает риски ряда заболеваний, включая заболевания сердца, инсульт, высокое кровяное давление, диабет и различные виды рака.

Помимо физического воздействия ожирение также связано с ухудшением психического здоровья. Это связано с депрессией, низкой самооценкой и стрессом.

Откажитесь от курения

Курение сигарет влияет почти на каждый орган тела и связано как с сокращением, так и с более низким качеством жизни. Нет безопасного уровня курения - каждая сигарета повышает риски развития различных раковых заболеваний, болезней сердца и диабета.

Даже если вы курили в течение многих лет, отказ от курения в любом возрасте может принести немедленную пользу для здоровья и смягчить много вредных последствий курения.