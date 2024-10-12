"Длинные нити, торчащие из кожи": 6 интересных фактов о волосах, которые никто не знает

На теле человека миллионы волос

От 80 000 до 150 000 волос находятся только на голове, известное как "основное".

У блондинов больше волос (примерно 150 000), чем у людей с рыжими цветом (90 000), с коричневым и черным в промежутке от 110 000 до 100 000.

Врач отметила, что количество отдельных волосяных фолликулов формируется еще до рождения и не меняется в течение жизни.

Волос выдерживает 100 г веса

Интересно то, что один волос может выдержать до 100 г веса, прежде чем сломается.

Волосы очень эластичные, поэтому неповрежденные могут растянуться примерно на 60%. Если волосы повреждены, они могут гораздо легче ломаться.

Растет на 96% поверхностях кожи

Волосы способны расти примерно на 96% поверхности кожи человека. Только руки, губы, подошвы ног, ногти на руках и ногах совершенно безволосые.

"Волосы - это, по сути, длинные белковые нити, торчащие из кожи. Они на 95% состоят из белков кератина, как наши ногти", - добавила дерматолог.

Человек теряет в среднем от 70 до 100 волос в день и это абсолютно нормально.

В теплое время волосы растут быстрее

Когда тепло, то волосы растут быстрее, а ночью вообще не растут.

В любой момент времени около 90% волос человека находятся в фазе роста. На голове растут несколько лет и могут достигать длины более 1 метра.

"Сэ Цюпин (Китай) попала в Книгу рекордов Гиннеса с длиной волос 5,62 метра. Она отращивала волосы 31 год. Такой же длины была борода Ганса Н. Лангсета (Норвегия). В 1927 году его волосы на лице были 5,33. На момент измерения он был мертв", - говорится в сообщении.

Ресницы и брови растут только определенное количество дней

Ресницы и брови растут от 100 до 150 дней, то есть имеют короткий анаген. Потому они остаются короткими. То же касается волос в ушах и носу.

Стрижки не влияют на рост волос

Многие считают, что могут ускорить рост волос на голове, регулярно подстригаясь. Однако это ничего не меняет и никак не влияет на рост.

Какими бы тонкими ни были волосяные фолликулы, на самом деле в каждом из них есть маленькая мышца. Она способна выпрямить волосы.

Когда человек попадает в шокирующую ситуацию и у вас "встают дыбом волосы" или появляются муравьи по коже, то это через тысячи мини-мышц.