Долгое отсутствие отношений: что должна знать и делать женщина, которая снова хочет вступить в "игру"

Не спешите

Вы ничего никому не должны. Жизнь - не гонка. Дайте себе время, чтобы привыкнуть к мысли о новых знакомствах. Если вы где-то испытываете сомнения, это окей. Слушайте себя.

Вспомните, какие вы крутая

Вы многого достигли сами, пережили не одну бурю, и это делает вас особенной. Напоминайте себе, что вы - ценная и сильная. Мужчина, который станет вашим партнером, будет счастливчиком.

Сделайте что-то для себя

Возможно, пришло время немного обновиться? Сходите в салон, купите новое платье или хотя бы сделайте себе дома маникюр. Это не о том, чтобы кого-то впечатлить, а о вашем собственном чувстве уверенности.

Свидание - это просто общение

Если вы не были на свиданиях годами, может показаться, что это какой-то сложный квест. Но нет! Это просто разговор, легкий обмен энергией.

"Будьте собой, не пытайтесь впечатлить - искренность всегда лучше идеальности", - советует эксперт.

Не зацикливайтесь

Если что-то не получается, это не значит, что с вами что-то не так. Просто это "не ваш" человек. Продолжайте знакомиться, общаться - и все произойдет, когда придет время.

Примите свою сексуальность

После долгого перерыва интимная близость может немного пугать. Это нормально. Дайте себе время и попробуйте почувствовать свое тело заново.

"Главное - делать то, что комфортно именно вам. И помните: вы уже прекрасна и полноценна. Отношения - это лишь приятное дополнение к вашей счастливой жизни", - советует Виталий Курсик.