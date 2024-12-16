Могут ли отношения без обязательств перерасти в нечто большее? Что стоит знать, чтобы не было иллюзий

Отношения, которые начинались с чего-то несерьезного и без намерений продолжения, как говорят "без обязательств", могут перерасти во что-то большее или нет? Такой вопрос возникает у некоторых пар, которые начинают чувствовать друг к другу нечто большее, чем просто симпатия.

Могут ли отношения без обязательств перерасти в нечто гораздо большее и серьезнее, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Задумывались ли вы когда-нибудь, как отношения, начавшиеся из легкомысленных, могут перерасти во что-то серьезное? Кажется, что все начинается без обязательств, без серьезных намерений, но иногда судьба имеет свои планы на нас.

"Представьте себе, вы знакомитесь с кем-то, и сначала все просто, весело и беззаботно. Вы наслаждаетесь компанией друг друга, без каких-либо ограничений. Но вдруг начинаете замечать, что вам хочется проводить больше времени вместе. Появляются чувства, которые раньше вы не замечали", - говорит эксперт.

Он уверен, что у любых отношений, даже у тех, что случаются на "одну ночь" или "только в отпуск вместе поехать", есть шанс на будущее.

"Есть ли шанс у таких отношений? Конечно! Важно быть честными с собой и с партнером. Открытые разговоры о ваших чувствах могут помочь понять, оба ли готовы идти дальше", - отвечает Виталий Курсик.

Он советует подумать о том, появилась ли эмоциональная близость, есть ли общие интересы и ценности, есть ли у вас общее видение будущего и ваших отношений.

"Это важные составляющие для того, чтобы отношения могли развиваться. Не бойтесь поддерживать и понимать друг друга. Поддержка в важные моменты и взаимопонимание помогут построить крепкие отношения. И самое главное, оставайтесь открытыми к изменениям", - советует специалист.

Он отмечает, что отношения - это динамичный процесс, где каждый день может приносить новые вызовы и возможности.

"Поэтому, если чувствуете, что эти отношения могут быть важными для вас, попробуйте их развивать. Жизнь слишком коротка, чтобы отказываться от возможности быть счастливым. И помните, всегда слушайте свое сердце", - резюмирует Виталий Курсик.