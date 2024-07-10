Придется затачивать лишний раз: 7 ошибок при уходе за ножами

Оставлять нож мокрым после мытья

Советуют всегда держать наготове сухое полотенце или салфетку из микрофибры, чтобы высушить нож сразу после мытья. Ведь если оставить нож сушиться на воздухе, он может быстрее затупиться или даже заржаветь.

Кроме этого, по такой же причине не рекомендуют замачивать ножи надолго - даже сильно загрязненные.

Мыть ножи в посудомоечной машинке

Как правило, любой инструмент, который должен быть острым, не должен проходить через цикл мытья посуды, которая может затупить и повредить лезвия. Поэтому мытье кухонных ножей в посудомоечной машине считают одной из самых больших ошибок.

Зато советуют всегда мыть нож вручную, чтобы убедиться, что он чист - и сразу же вытирать насухо.

Соскребать продукты ножом с разделочной доски

Не рекомендуют соскребать продукты с разделочных досок острой стороной ножа - лучше использовать обратную сторону, чтобы не затупить нож.

Вы также можете использовать специальный скребок или лопатку - используя нож только для нарезки, а не для переноски продуктов.

Использование неправильного ножа для продуктов

Если вы выбираете супердешевый нож, он может затупиться после нескольких использований. В то же время, высококачественные ножи требуют тщательного ухода и большего внимания. Однако дело не только в качестве материала.

Существуют ножи для разных типов продуктов - с пилочкой и без, а также разные по толщине. Использование неподходящего ножа будет приводить к его быстрому затуплению.

Нарезка кислых продуктов ножом для мяса

Еще одной из самых больших ошибок считают использование хорошего ножа для нарезки кислых продуктов, таких как помидоры, лимоны и цитрусовые.

Кислотность может разъедать металл лезвия, что может привести к более быстрому износу ножа.

Поэтому лучше использовать зубчатые ножи с кислотостойкими продуктами. Однако канавки между лезвием ножа не должны быть слишком острыми.

Нерегулярная заточка ножей

Ножи нуждаются в обострении, чтобы выполнять свою работу. Однако иногда лезвие недостаточно обостряют - или делают это крайне редко.

Рекомендуют затачивать ножи не менее двух раз в год. Это можно сделать самостоятельно - соблюдая правила безопасности, или отнести их к мастеру.

Хранение ножей в плотной металлической подставке

Хранение ножей в плотных подставках - таких как подставки для посуды - острием вниз может согнуть или затупить лезвия.

Чтобы избежать этого, кухонные ножи рекомендуют хранить на магнитной ленте, в пробковом ящике или подставке для ножей, или на ровной поверхности в специальном чехле.