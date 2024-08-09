5 самых опасных животных, которые никогда не станут домашними питомцами

Некоторые животные, хоть и могут выглядеть как домашние питомцы, не предназначены для жизни в домашних условиях из-за своей опасности. Они могут не только создавать угрозу для своих владельцев, но и для всего окружения.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 5 самых опасных животных, которые лучше оставить в дикой природе, а не содержать дома как домашних любимцев.

Тигры

По данным Всемирной федерации заповедников, в США насчитывается около 5000 тигров, живущих в неволе. Большинство из них находятся у частных владельцев, а не в аккредитованных зоопарках.

Горные львы популярны как экзотические животные. Эмбер Мишель Коуч из Одессы, штат Техас, поняла, что это опасно, когда ее 12-летний лев напал на 4-летнего племянника, который подошел слишком близко к клетке. Мальчик получил серьезные травмы, но выжил. Льва пришлось убить.

Тигра нельзя держать дома (фото: freepik.com)

Метисы волка и собаки

Мы часто слышим о роковой привлекательности гибрида волка и собаки, очень распространенного экзотического любимца, когда слишком поздно. Убитые хозяева, а также нападения на домашних животных и людей создают несправедливое клеймо большого злого волка в мягкой собачьей шкуре.

Министерство сельского хозяйства сообщает, что в США в качестве домашних питомцев держат от 300 000 до 500 000 волкособов. Наиболее распространенный гибрид - это серые волки, скрещенные с аляскинскими маламутами, немецкими овчарками или сибирскими хаски, чтобы получить максимально приближенный к лесному зверю внешний вид.

Самый громкий случай произошел с 50-летней Сандрой Пиовесан из Сейлема, Питтсбург. В 2005 году на Сандру напала стая из 9 таких гибридов, которые она к тому же выращивала сама, на заднем дворе своего жилого дома.

Чехословацкий волкособ (фото: Википедия)

Принимать

Обезьяны известны не только тем, что бросают в вас свои фекалии. Центры контроля и профилактики заболеваний утверждают, что они также могут передавать человеку несколько смертельных вирусов (например, герпес B, сальмонеллез и обезьян осп).

Чтобы показать, что размер не имеет значения, вот история о Джей-Джее. Это 9-летняя домашняя обезьяна, жившая во Флориде, играла с детьми и носила костюм Санта-Клауса на праздники.

Однажды она неожиданно напала на своего хозяина Джимми Шволла и серьезно ранила его. Врачам пришлось изготовить более 200 швов и назначить лечение от инфекций. Следует обратить внимание, что Джей-Джей жил вместе с Джимми с 3-х недельного возраста.

Обезьяны могут быть опасны (фото: freepik.com)

Медведи

В 2009 году Келли Энн Уолц из Пенсильвании, которая держала льва, тигра и медведя (среди других диких животных) у себя дома. Однажды она попыталась почистить клетку черного медведя, используя миску с собачьим кормом как отвлекающий фактор.

Тогда он напал на нее и разорвал на глазах у детей и соседей, несмотря на высокий уровень опыта и лицензию на владение и обращение с животным с 1994 года. Это лишь доказывает, что дикие животные должны жить в дикой природе, а не быть запертыми в клетках.

Не держите медведя в неволе (фото: freepik.com)

Львы

Львы получили титул "Король джунглей" не случайно. Министерство сельского хозяйства США подсчитало, что на каждого льва и тигра в зоопарке приходится около 10 частных особей.

Ширли Миншью из Международного фонда защиты животных объясняет, что даже хорошие владельцы не могут обеспечить потребности этих животных. В 2005 году Эл Абелл из Иллинойса трагически подтвердил это, когда его домашний африканский лев напал на него во время смены подстилки в отряде.

Львы не похожи на домашних кошек (фото: Википедия)