Без доступа к питьевой воде и собственным деньгам: гериатрический пансионат во Львове попал в скандал

Во Львовском гериатрическом пансионате выявили серьезные нарушения прав подопечных на здравоохранение и медицинскую помощь. Люди там не имеют должного доступа к питьевой воде и они не могут распоряжаться своими деньгами.

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на своем канале Telegram .

Какие нарушения обнаружили в пансионате

Сотрудники Офиса Омбудсмана проверили Львовский гериатрический пансионат и выявили многочисленные нарушения прав подопечных на здравоохранение и медицинскую помощь.

"Подопечные не дают письменное осознанное согласие на лечение, администрация заведения не организовывает проведение осмотра подопечных врачебно-консультативной комиссией, отсутствуют комплексные мероприятия по реабилитации и физиотерапии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в заведении не соблюдаются принцип безбарьерности, доступа к питьевой воде, есть нарушения санитарно-гигиенических норм, установленной нормы жилой площади в расчете на одного подопечного.

Во пансионате нарушают права подопечных на здравоохранение и медицинскую помощь (фото: t.me/dmytro_lubinetzs)

А еще в пансионате не обеспечивается контроль за хранением инсулиновых препаратов, не осуществляется фиксация случаев травмирования, в связи с чем возможно укрывательство фактов получения телесных повреждений подопечными.

Также были выявлены нарушения права подопечных на владение, пользование и распоряжение своими средствами.

"С целью устранения выявленных нарушений прав и свобод подопечных заведения в компетентные органы будут направлены соответствующие письма и акты реагирования", - говорят в Офисе Омбудсмана.

Во пансионате выявили множество нарушений (фото: t.me/dmytro_lubinetzs)

Что говорит руководство пансионата

Директор Львовского гериатрического пансионата Николай Модь в комментарии "Суспільному" подтвердил факт проверки, которую провели 2-3 недели назад. При этом он подчеркнул, что заведение не получило ни одного акта или же результата проверки.

Также он не согласен с приведенными замечаниями по работе заведения.

"Как у нас может неправильно храниться инсулин, если он хранится в холодильнике. О доступе к питьевой воде: у нас есть питьевая вода. В каждой комнате есть вода, умывальники и санузлы. Есть питьевая вода бутилированная, мы не можем ее поставить в каждой комнате, но в столовой есть бутыль с водой, можно себе взять. Каким образом нет доступа к средствам, я не понимаю: почтальонка приходит и раздает остатки денег, потому что часть Пенсионный фонд забирает", - объясняет Модь.

Отметим, что сейчас во Львовском гериатрическом пансионате находится 309 подопечных, всего заведение может принять 400 человек.

В пансионате выявили множество нарушений (фото: t.me/dmytro_lubinetzs)