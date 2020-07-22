Названа найкорисніша каша, яка втамовує голод і спалює жир

Найкорисніша каша (фото: freepik)

Дієтологи назвали найкориснішу кашу, яка однаково добре підходить як для дітей, так і для дорослих

Лікарі розповіли про найкориснішу кашу. Причому претендентів на першість у фахівців декілька - це каша з гречаної та ячмінної крупи. Останню ми звикли бачити на прилавках магазинів під назвою "перловка" або "перлова крупа".

Що стосується гречки, то в ній багато білка (12%), а за вмістом заліза ця каша безумовний лідер серед круп. Вона дасть організму вітамін Р, важливий для судин, а також антиоксидант кверцетин - флавоноїд, що сприяє профілактиці раку.

І хоча гречка досить калорійна (310 ккал на 100 г), некорисних, легкозасвоюваних вуглеводів в ній мало. А ось клітковини навпаки - достатньо. Саме тому при вживанні каші з цієї крупи обмінні процеси прискорюються, а рівень цукру в крові зростає дуже незначно.

Що стосується перловки, то вона містить багато корисних для кишечника і схуднення харчових волокон, а також вітамінів групи В і магнію, важливого для хорошого стану нервової системи, судин і серця. Крім того, в цій каші багато бета-глюканів, які знижують рівень холестерину, пише HealthLine

Також в цій каші досить багато заліза і магнію, білка і клітковини. Фахівці кажуть, що часте вживання перлової каші запобігає утворення бляшок і появі тромбів.

А ось манку і білий рис дієтологи вважають найбільш шкідливими кашами. У них дуже мало вітамінів і мінеральних речовин, але в надлишку "швидких" вуглеводів, через які різко підвищується рівень цукру в крові. Але при захворюваннях шлунково-кишкового тракту такі каші будуть доречні в раціоні

Раніше дієтологи назвали найшкідливішу кашу, яка викликає ожиріння, діабет і алергію.

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