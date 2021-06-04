Українцям розповіли, як можна збільшити пенсію: тримайте інструкції

Пенсії в Україні підвищують і найближчим часом очікується плановий перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів . З 1 липня отримають доплати ті, хто у 2020 році не отримав ніяких надбавок.

Мінімальна пенсія в Україні

Мінімальна пенсія в Україні на цей момент становить 1769 гривень. У багатьох пенсіонерів підвищення рухається дуже повільно - в середньому на 100 гривень раз на півроку-рік. Але є варіанти, при яких можна переглянути суми виплат.

Мінімальну пенсію зараз отримують ті, у кого не вистачає стажу при виході на відпочинок. При необхідному стажі для жінок в 30 років (для чоловіків в 35 років), пенсійні виплати автоматично стають більше – 2200 гривень. Для жінок з таким же стажем, але у віці від 65 років пенсія вже становить 2400 гривень.

З 1 жовтня пенсіонерам у віці від 75 до 80 років почнуть виплачувати ще одну надбавку – у розмірі 400 гривень.

Пенсію можуть перерахувати за інший період

Якщо при нарахуванні пенсії порахували період (5 років), який оплачувався меншою зарплатою, то можна звернутися до органів Пенсійного фонду з довідкою про заробітки за інший період роботи та попросити зробити перерахунок.

"Заробітна плата за період страхового стажу до 1 червня 2000 року враховується для нарахування пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату, видані в порядку, встановленому законодавством, за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. За період страхового стажу з 1 липня 2000 року – за даними, які є в системі персоніфікованого обліку", - пояснив фахівець.

Не вистачає стажу

Тим, кому стажу не вистачає, можуть його просто докупити. Це можуть зробити жителі України, які перебувають у системі загальнообов'язкового державного страхування протягом періоду, визначеного в договорі про добровільну участь, але не менше одного року.

"Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова оплата єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 по 31 грудня 2010). Сума сплаченого єдиного внеску за кожний місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2. Таким чином, на даний час вартість одного місяця страхового стажу при одноразовій оплаті за минулі періоди становить 2640,00 грн (6000 х 22% х 2). Для укладення договору добровільного страхування необхідно звертатися з відповідною заявою до податкової служби", - пояснили фахівці.