Діставайте пуховики: на Україну насувається сильне похолодання

Погода в Україні з четверга, 3 жовтня, почне псуватися. І якщо сьогодні жителі країни можуть насолодитися теплими променями жовтневого сонця, то вже з завтрашнього дня ситуація різко зміниться, пише Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

І першими постраждають західні області, де в четвер похолодає до +11... +17 і підуть помірні, а місцями сильні дощі.

Тим не менш, на інших територіях у четвер тепла і суха погода ще затримається. Очікується від +17 до +24 тепла.

У Києві 3 жовтня тепло, сухо. Повітря прогріється до +22...+23 градусів. Але вже у п'ятницю, 4 жовтня, в столиці похолодає і почнуться дощі.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

"З найближчої перспективи четвер очікується найтеплішим днем, крім Заходу України, далі будуть пуховики, шарфи до носа, шапки на очі і, страшно сказати, можливо і рукавички", - пише синоптик.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)