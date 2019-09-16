Діставали з фекалій: на Закарпатті в школі сталася НП з дитиною

Батьки школярів шоковані подією в навчальному закладі
У Закарпатській області в одній зі шкіл сталася надзвичайна подія - першокласник впав у вигрібну яму туалету. Жахливий інцидент стався в селі Забродь Хустського району. На щастя, однокласники хлопчика побігли за вчителями та його врятували. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Роман Келемен.
Він розповів, що батьки дітей в шоці, адже хлопчика витягали з фекалій. Викладачі замовчують факт жахливих туалетів, щоб їх не звільнили.
"У п'ятницю, 13.09.2019 року в с. Забрідь Хустського району в Забродський школі першокласник школи впав у вигрібну яму шкільного туалету. На щастя, його друзі, однокласники побігли за вчителями, аби ті врятували школяра, який провалився у туалет. Дитину врятували, витягнувши з шкільних фекалій. Всі батьки шоковані таким випадком, а викладачі як завжди замовчують стан шкільного туалету, щоб їх не звільнили .І це вже не перший випадок у районі, коли школярі молодших класів провалюються у вигрібні ями", - повідомив Келемен.
Також автор посту опублікував фото "школи 21 століття" з вигрібними ямами.
Користувачі мережі обурені таким становищем справ у школах і висловлюють свої емоції в коментарях.
Скріншот коментарів (Роман Келемен /Facebook)
Як ми раніше повідомляли, на Закарпатті сталося масове отруєння дітей.
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