Доставали из фекалий: на Закарпатье в школе произошло ЧП с ребенком

Родители школьников шокированы произошедшим в учебном заведении
В Закарпатской области в одной из школ произошло ЧП - первоклассник упал в выгребную яму туалета. Жуткий инцидент произошел в селе Забродь Хустского района. К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Роман Келемен.
Он рассказал, что родители детей в шоке, так как мальчика вытаскивали из фекалий. Преподаватели замалчивают факт ужасных туалетов, чтобы их не уволили.
"В пятницу, 13.09.2019 года в с. Забродь, Хустского района в Забродской школе первоклассник школы упал в выгребную яму школьного туалета. К счастью, его друзья одноклассники побежали за учителями, чтобы те спасли школьника, провалившегося в туалет. Ребенка спасли, вытащив из школьных фекалий. Все родители шокированы таким случаем, а преподаватели как всегда умалчивают состояние школьного туалета, чтобы их не уволили .И это уже не первый случай в районе, когда школьники младшего звена проваливаются в выгребные ямы", - сообщил Келемен.
Также автор поста опубликовал фото "школы 21 столетия" с выгребными ямами.
Пользователи сети возмущены таким положением дел в школах и высказывают свои эмоции в комментариях.
Скриншот комментариев (Роман Келемен /Facebook)
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