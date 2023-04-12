Исследователи выяснили, как высокое кровяное давление в 30-40 лет связано с риском деменции

Новое исследование американских ученых и медиков показало связь между высоким артериальным давлением у людей в возрасте от 30 до 40 лет на увеличение риска ухудшения здоровья мозга и деменции уже в пожилом возрасте, особенно у мужчин.

Как проводили исследование

Ученые изучили данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) сканирования мозга 427 участников исследований, получив сведения о состоянии здоровья с 1964 по 1985 год для разнообразной когорты пожилых людей в возрасте около 75 лет из Азии, темнокожих, латиноамериканцев и европеоидов.

Были получены два показателя артериального давления, когда участникам было от 30 до 40 лет. Это позволило исследователям определить, были ли они гипертониками, перешли в гипертонию или имели нормальное кровяное давление в молодом взрослом возрасте.

МРТ-сканирование проводилось в период с 2017 по 2022 год, что позволило им искать нейровизуализирующие биомаркеры нейродегенерации и целостности белого вещества в позднем возрасте.

Что выяснилось

Исследователи обнаружили, что группа с высоким кровяным давлением впоследствии имела худшую целостность белого вещества в мозге, что связано с деменцией.

Выяснилось, что негативные изменения мозга в некоторых областях, такие как уменьшение объема серого вещества и объема лобной коры, были сильнее выражены у мужчин.

Ученые также отметили, что различия могут быть связаны с защитными свойствами эстрогена перед менопаузой.

При этом исследователи обращают внимание, что из-за ограниченного размера выборки они не могут обстоятельно изучить расовые и этнические различия, и рекомендуют с осторожностью интерпретировать результаты, касающиеся гендерных различий.

Важность исследования

"Лечение деменции чрезвычайно ограничено, поэтому выявление поддающихся изменению факторов риска и защитных факторов на протяжении всей жизни является ключом к снижению риска болезни", - рассказала доцент Департамента наук об общественном здравоохранении, первый автор исследования Кристен Джордж.

Она добавила, что высокое артериальное давление является "невероятно распространенным и излечимым фактором риска", связанным с деменцией.

"Это исследование показывает, что состояние гипертонии в раннем взрослом возрасте важно для здоровья мозга спустя десятилетия", - указала Джордж.

Необходимость заботы о здоровье сердца и мозга и важность факторов риска в раннем возрасте подчеркивает старший автор исследования Рэйчел Уитмер, профессор кафедр общественного здравоохранения и неврологии, руководитель отдела эпидемиологии, заместитель директора Центра болезни Альцгеймера Калифорнийского университета в Дэвисе.

Помочь снизить высокое артериальное давление могут, среди прочего, простые изменения образа жизни, такие как сокращение потребления соли, активный образ жизни и отказ от алкоголя.