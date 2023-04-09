Названа диета, которая в разы снижает риск развития деменции: что должно быть в рационе

Рацион питания имеет большое влияние на здоровье человека. И существуют продукты, которые помогают снизить риск развития деменции и других когнитивных нарушений почти на четверть.

Ученые назвали диету, которая позволить сохранить ясный ум и функции мозга намного дольше. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале BMC Medicine.

Как проводили исследование

Ученые из нескольких ведущих научных центров Великобритании анализировали данные из Британского биобанка в течении почти 10 лет. Всего было обработано свыше 60 000 анкет мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет. За этот период было зарегистрировано 882 случая деменции.

От деменции и нарушений когнитивного спектра в пожилом возрасте страдают миллионы людей по всему миру. Однако лечение этих расстройств по-прежнему очень ограниченно.

Авторы исследования анализировали генетическую склонность пациентов к развитию деменции и влияние на это их рациона.

Что удалось выяснить исследователям

Оказалось, что существует диета, которая помогает снизить риск развития деменции на 23%. Даже у людей с высокой генетической предрасположенностью особый рацион питания снизил риск развития когнитивных нарушений и позволил оставаться в здравом уме и твердой памяти очень много лет. И это - средиземноморская диета.

В этой диете содержится много морепродуктов и рыбы, фрукты и орехи. Также она состоит из овощей, цельнозерновых продуктов, зелени и сыра.

Ученые отмечают, что проводился анализ анкет только белых европейцев, поэтому данные для других этнических групп могут быть не настолько точными.

Однако они подчеркивают, что рацион, в котором есть рыба, морепродукты, свежие овощи и фрукты - будет полезен абсолютно всем людям на планете.