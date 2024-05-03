Дожди и пушистая поверхность. Появилось детальное видео, как выглядит атмосфера нашего Солнца

В сентябре 2023 года было создано видео с помощью камеры Extreme Ultraviolet Imager (EUI), работающей в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне, невидимом для человеческого глаза. Он позволяет наблюдать процессы, происходящие в атмосфере Солнца с высокой детализацией.

Что известно об открытии

На видео показана граница между сверхгорячей внешней атмосферой (солнечной короной) и более низкими слоями. Самые яркие области имеют температуру до миллиона градусов Цельсия, в то время как более прохладные выглядят темными. В момент съемки зонд Solar Orbiter находился на расстоянии около 50 миллионов километров от Солнца.

В ролике можно заметить несколько интересных структур. В нижнем левом углу на протяжении всего видео виден корональный "мох", который обычно появляется у основания крупных корональных петель, слишком тонких, чтобы их заметить с помощью прибора EUI.

На горизонте видны спикулы - газовые столбы, поднимающиеся из хромосферы Солнца вдоль линий магнитного поля. Их высота достигает 10 тысяч километров.

На 22-й секунде видно, как поднимается "пушистая" волна плазмы, после чего большая часть выброшенного материала возвращается обратно. Этот кажущийся миниатюрным завиток имеет размеры больше Земли.

На 30-й секунде слева от центра на немного большей высоте видны темные структуры, известные как корональный дождь - остывшая плазма с температурой до 10 тысяч градусов Цельсия, опускающаяся к поверхности Солнца под воздействием силы тяжести.