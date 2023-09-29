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Дожди или солнце? Какой будет погода в октябре 2023 в Украине: прогнозы синоптиков

Украина, Пятница 29 сентября 2023 15:05
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Дожди или солнце? Какой будет погода в октябре 2023 в Украине: прогнозы синоптиков Погода в октябре 2023 (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Сентябрь порадовал украинцев теплом и отсутствием дождей. Часто температурные столбики оставались на уровне 25 градусов тепла и выше. Теперь на "погодный престол" садится октябрь. Принесет ли он осенью прохладу и влагу?

РБК-Украина (проект Styler) собрало прогнозы синоптиков и рассказывает, чего можно ожидать от погоды в октябре.

При подготовке материала использовались источники: прогноз погоды Игоря Кибальчича, прогноз Укргидрометцентра, данные сайтов Meteofor, Meteoprog, Accu Weather.

Прогнозы синоптиков

По словам кандидата географических наук Игоря Кибальчича, в октябре погода в Украине достаточно изменчивая. Часто наблюдаются осадки в разном фазовом состоянии: от дождя и града до снега и ледяной крупы.

Кроме того, типичным явлением для октября являются и заморозки. Однако не стоит забывать, что сейчас идет процесс изменения климата, поэтому погода в октябре этого года будет более мягкой.

"В нашей стране с первых чисел октября произойдет понижение температуры воздуха, начиная с западных и северных областей на 4-7 °C, однако среднесуточные значения все равно будут превышать норму. Осадков прогнозируется мало, поскольку преобладание высокого атмосферного давления будет способствовать размыванию атмосферных фронтов и облачности в их пределах", - пишет специалист.

Во второй декаде Украина может почувствовать "дыхание Антарктики", ведь температура станет постепенно снижаться, ночью могут появиться заморозки. После 18-20 октября увеличится вероятность дождей и существенно увеличится количество облачности.

Интересно, что Кибальчич также прогнозирует бабье лето во второй половине месяца, но определить его продолжительность пока сложно.

"Среднемесячная температура воздуха распределится достаточно равномерно по стране и составит +7…+13 °C, что выше нормы на 1-2 °C. При этом более теплый октябрь следует ожидать в западных и юго-западных областях, а на Севере Левобережья и на крайнем востоке страны отклонение от нормы получится незначительным (в пределах +0,5…+0,9 °C)", - заключает эксперт.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура октября составит 6-13° тепла. Абсолютный максимум температуры составляет 26-34 градусов выше нуля.

Абсолютный минимум температуры - 4-16° мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23° мороза, на юге Крыма 0-3° мороза.

Также ожидается небольшое количество осадков, которое остается в пределах нормы.

Прогнозы сайтов погоды

Meteofor прогнозирует в первой половине октября тепло до 24 градусов, а уже к концу месяца придут дожди и похолодание.

Дожди или солнце? Какой будет погода в октябре 2023 в Украине: прогнозы синоптиков

Погода в Украине на октябрь (скриншот)

По данным ресурса Meteoprog, октябрь будет достаточно прохладным месяцем уже с самого начала. Температура будет колебаться в пределах 10-14 градусов тепла, однако не будет обильных дождей.

Дожди или солнце? Какой будет погода в октябре 2023 в Украине: прогнозы синоптиков

Погода в Украине на октябрь (скриншот)

Похожий прогноз дает и сайт Accu Weather. По его прогнозу, октябрь в Украине станет ощутимо прохладнее с умеренными дождями, однако солнечная погода все же будет сохраняться.

Дожди или солнце? Какой будет погода в октябре 2023 в Украине: прогнозы синоптиков

Погода в Украине на октябрь (скриншот)

Ранее мы рассказывали, какие дни будут удачными в октябре 2023 по лунному календарю.

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