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"Дорожня пробка, затор чи корок": как правильно говорить по-украински

Четверг 23 мая 2024 19:10
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"Дорожня пробка, затор чи корок": как правильно говорить по-украински Филолог поделился языковым советом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Все больше украинцев интересуется, как правильно говорить на родном языке. Одним из частых тем для дискуссии является то, какое слово использовать, когда речь идет о перегруженной транспортом дороге - это "затор, пробка чи корок".

О том, как правильно в этом случае говорить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео-урок языковеда и учителя Александра Авраменко в You Tube.

"Затор, пробка чи корок"

Все эти три лексемы зафиксированы в словарях современного украинского языка, но значения в них не тождественны, поэтому употреблять их нужно в разных контекстах.

Авраменко объясняет, что пробка, согласно словарям, имеет три значения:

  • кора пробкового дуба
  • затычка для бутылки из коры упомянутого дерева
  • то же, что каблук

Филолог также объясняет, что затычки, имеющие разное предназначение, также называют "пробками".

"Скопление людей или транспорта, создающее препятствие движению, называется по-украински "затором". И это основное значение слова. Итак, правильно сказать "затор на дороге", - отмечает Авраменко.

А слова "пробка" или "корок" можно употребить в этом смысле, но тогда оно будет переносным. Тогда его можно использовать в живой речи или в художественной литературе.

А вот в деловом и публицистическом стилях - в документах и в новостях - желательно употреблять слово в прямом смысле, то есть "затор".

Также нередко можно услышать, что люди говорят "тягучка" на дороге. Но в словаре это слово подают со значением - мягкая, тягучая конфета, изготавливаемая из молока и сахара. Если речь идет о перегруженной дороге, то следует сказать "усложненное или замедленное движение".

Раньше мы делились подборкой слов, созданных украинскими писателями.

Читайте также о том, есть ли в украинском языке слово "творог".

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