"Взрослые дети никому не нужны". История мамы, которая усыновила 8 детей и спасла их от оккупации (видео)

С чего все начиналось

Наталье 45 лет. Всю свою жизнь она прожила в Бериславе, где создала семью и занималась хозяйством. Муж обеспечивал детей, работая посменно в двух городах. Так было до того, как биологические сын и дочь решили переезжать в столицу.

"Дети в Киеве, мы вдвоем с мужем. Мы сели и поняли, что нам для двоих это много. И земли много, и дом большой, и двор огромный, и такая тишина, к которой мы не привыкли, немножко не для нас", - вспоминает Наталья о первых мнениях усыновить детей.

Родные дети супругов единодушно поддержали решение родителей. Поэтому через два месяца в семье Родных произошло большое пополнение - восемь детей. Однако это огромный труд и ответственность.

"Это дети, которые могут попасть к нам в семью, и за всю свою жизнь, которые будут с нами, могут нам так и не поверить. Мы вот это все сначала обсудили между собой. Мы решили, что именно взрослые дети нам надо. Чего в приоритете взрослые дети? Может, немного грубо, потому что они никому не нужны", - откровенничает женщина.

Наталья Родных с мужем усыновила восемь детей (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Для того чтобы подружить детей между собой, папа нашел довольно простой, но действенный способ - самому стать для них товарищем. Это и принесло свои плоды.

"Когда сын приехал к нам в гости на Новый год, признался, что так классно. Из его уст это прозвучало так: "Я горжусь, что родился именно в этой семье, и у меня есть такие родители". Значит, мы занялись тем, что нам надо, значит, мы делаем что-то хорошее", - убеждена Наталья.

Мужчина и биологические дети Натали (фото: личный архив)

Сегодня дети очень помогают ей в домашних делах и поддерживают всегда, когда в этом нуждается. За время нашего пребывания в доме Родных мы убедились, что отношения между ними действительно искренние и теплые.

Как семья встретила большую войну

24 февраля 2022 года семейную идиллию прервал громкий взрыв. В тот день самый старший сын Эдик проснулся в школу раньше. Она находится именно там, откуда россияне начали обстрел.

"Через реку мы видим взрыв, то есть мы проснулись от взрыва и этой вспышки. Ну такая была вспышка! Я не знаю даже, как это передать. Мы вскочили. Какая первая мысль? Ребенок же там. Муж побежал машину заводить, а я свое. Звоню сыну", - вспоминает тот день Наталья.

Она не сразу поверила о начале войны. Однако парень заверил ее: видел, как самолеты сбросили бомбы.

Поэтому супругам с восемью детьми пришлось срочно выезжать из города Берислав в Херсонской области.

После освобождения города семья решила наведаться в свою жилье, чтобы забрать хотя бы детские вещи и уцелевшую бытовую технику. Но оккупанты забрали все, даже детское нижнее белье.

Смерть мужа

Для Наталии всегда большой поддержкой был муж. В сентябре он умер от сердечного приступа. Женщина предполагает, что проблемы со здоровьем у него развились давно на фоне стресса, но он об этом не говорил.

"Когда мы попали под оккупацию, я видела, как он нервничает. Он боялся, что заберут машину, он боялся, что понасилуют, боялся, что продукты вынесут, а мы не сможем оттуда выбраться. Много причин. В этом стрессе он прожил до последнего, постоянный стресс", - рассказывает Наталья.

Визит к врачу показал предынфарктное состояние.

Труднее всего для Натальи было сообщить детям. Сначала она сказала самому старшему сыну, но их разговор случайно услышала дочь Таня.

Семья тяжело переживала потерю отца, однако не опустила рук (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Дети тяжело переживали такую травму, особенно самые маленькие.

"Психолог со школы сказал, что Владик очень тяжело перенес. С ним работали, он плакал. Все его рисунки о счастливой жизни, там везде есть папа. То есть для ребенка это был большой стресс... Он не называл их своими именами, заменял ласковыми словами. Этого не хватает, и это очень тяжело", - вспоминает любимого Наталья.

Но, несмотря на все семья Родных - это большая команда, которая всегда найдет слова поддержки друг для друга.

"Я не знаю, может, правильно, может, не правильно. Но я считаю, что правильно. Я радуюсь тому, что у меня есть, и я этим горжусь. И я хочу продолжать жизнь именно так", - с улыбкой на лице говорит Наталья.