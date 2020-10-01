На дорогах України з'явилися нові знаки: водії вже відшукали "зраду"

В Україні з'явилися нові дорожні знаки - перші оновлені покажчики розмістили в рамках експерименту по впровадженню нової дорожньої навігації, який реалізується на 10 маршрутах президентської програми "Велике будівництво".

Як передали в "Укравтодорі" на сторінці в Facebook, після установки нових знаків проводиться дослідження впливу дорожньої інфраструктури на ситуацію на дорогах.

Так, експеримент на кожній ділянці окремо визначеною дороги триватиме щонайменше 3 місяці.

Новинку вже зараз водії можуть побачити на відремонтованій трасі Т-14-02 на ділянці дороги Львів - Східниця - Пісочна у Львівській області.

Що змінили в нових знаках

З'явився сучасний європейський шрифт Road UA, заснований на перевірених зразках британського і німецького примірників. Застосовуються різні накреслення на темному і світлому фоні.

Змінний регістр: перша літера велика, а інші малі. Зауважується, що в попередньому варіанті читабельність була гіршою, а тепер відстань зчитування збільшується на 10%.

Використовується максимально контрастні поєднання кольорів із написом білими літерами.

На знакові 5.51 розміщується не більше двох назв населених пунктів для кожного з напрямків і не більше семи населених пунктів всього. На знакові 5.54 - не більше трьох.

Знаки 5.58.2, 5.59, які позначають річки та озера, повинні мати малюнок - хвилю. Текст розміщуємо по центру, фон - блакитного кольору.

Знаки 5.61.1 - 5.61.3 повинні мати зелений фон, якщо позначають європейську мережу доріг, червоний - якщо міжнародну.

Українські власні назви мають транслітерацію англійською мовою.

Для з'їздів на розв'язках пропонується застосовувати знак зі зрізаним краєм, який за своєю формою посилює сприйняття напрямку.

В Україні з'явилися нові дорожні знаки (фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Зазначимо, що в мережі неоднозначно сприйняли таке оновлення дорожніх знаків - деяким водіям одразу ж впала в очі низка "зрад".

Ще хотілося б бачити скорочення "р." перед назвою річки, щоб не плутати з населеним пунктом.

Перевитрати матеріалу за рахунок великої кількості порожнього місця і відволікання водія дрібним шрифтом.

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Навігаційні щити, на мій погляд, слід монтувати на вищих конструкціях, хоча б на М та Н, особливо де є доп.зупинкові смуги та дорогах катм 1А, 1Б, тому що за габаритним транспортом вони малопомітні та не інформативні.

Розмір шрифту потрібно робити однаковий для українських і англійських назв.

В Україні встановили оновлені дорожні знаки(фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Раніше повідомлялося, що на українських дорогах з'явилися нові знаки, які закликають водіїв на даній ділянці автодороги при обгоні велосипедистів дотримуватися безпечної дистанції щонайменше 1,5 метра.

Також ми розповідали про азбуку водіїв і знаки та жести, які варто знати кожному.