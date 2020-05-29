"Укравтодор" розпочав перевірку мостів: лише 2% в справному стані

Фото: пішохідний міст у Києві (РБК-Україна)

Тільки 36% українських мостів відповідають сучасним стандартам

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") почало перевірку мостів. Під час дослідження третини всіх українських мостів показало, що лише 2% з них знаходяться в справному стані.



Про це заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков під час презентації п'ятирічної Національної програми відновлення мостів.

За його словами, більшість мостів побудовані в 50-70-і роки.

"Всього 16155 штучних споруд на дорогах державного та місцевого значення. Всього 35% цих об'єктів досліджено. На дорогах державного значення 71% мостів досліджено, а на дорогах місцевого значення досліджено всього 15% мостів... Можна сказати, що тільки 2% мостів у справному стані, 10,6% обмежено справні, 57,8% - дієздатні, 26,9% обмежено дієздатні, ще 2,7% недієздатні в принципі", - сказав Кубраков.

При цьому, зазначив глава агентства, що тільки 36% мостів відповідають сучасним стандартам за вагогабаритними параметрами.

Голова "Укравтодору" зазначив, що одним з головних завдань на найближчий рік - дослідити стан всіх мостів країни.

Нагадаємо, 20 травня у Дніпропетровській області під фурою обрушилася частина моста через затоку Каховського водосховища.

В результаті події поліція відкрила три кримінальні справи.

Зазначимо, що 27 травня завершився монтаж понтонної переправи поруч з обрушеним мостом у Дніпропетровській області.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Лера Полищук