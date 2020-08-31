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Марічка Падалко зізналася в різкому погіршенні через COVID-19: почалася інтоксикація

Понеділок 31 серпня 2020 17:57
Марічка Падалко зізналася в різкому погіршенні через COVID-19: почалася інтоксикація
Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Автор: Світлана Мащенко

Марічка Падалко каже, що рано зраділа відсутності респіраторних симптомів коронавірусу

Марічка Падалко, яка нещодавно захворіла на коронавірус, розповіла про те, як її самопочуття різко погіршилося. Причому сталося це вже після того, як відступили респіраторні симптоми.

Також на своїй сторінці в Instagram телеведуча застерегла українців не плутати COVID-19 з грипом. Якщо ви захворіли на коронавірус, потрібно бути готовим до того, що хвороба виб'є вас із колії на, як мінімум, 14 днів.

Падалко каже, що зарано початок радіти "одужанню". Коли зникли респіраторні симптоми, телеведуча вирішила, що хвороба позаду, але з'явилися інші більш серйозні ознаки.

"Потім почалася інтоксикація - багатоденна постійна нудота, головний біль (ні, не біль, це винос мозку) і як наслідок зневоднення організму. Це зовсім не схоже на "харчове отруєння", але це один в один як "вагітний токсикоз", хто стикався, або "морська хвороба", - написала ведуча.

Вона порадила українцям, які зіткнулися з хворобою, бути готовими до такого ходу подій і вживати превентивних заходів. Наприклад, попросити лікаря призначити ліки від нудоти, щоб не було зневоднення.

"Тому що я довела себе до такого стану, що вийти з нього допомогла тільки крапельниця. Не повторюйте, будь ласка, моїх помилок. Зараз це вже позаду. Хоча слабкість ще час від часу повертається", - підсумувала вона.

Нагадаємо, що про хворобу Марічки Падалко та двох її дітей стало відомо 25 серпня.

телеведучий Костянтин Грубич і його сім'я заразилися коронавірусом.

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