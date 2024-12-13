Дорофеева показала, как выглядела 25 лет назад (фото)

Так, артистка рассказала, что фото было сделано во время ее первой фотосессии.

На ней она позирует перед объективом с прической в стиле гофре, подчеркнутыми губами и ярко накрашенными ресницами.

"Это моя первая фотосессия. Мне здесь 9 лет, и как вы видите и как пишут в интернетах, у меня уже наколотые губы", - поделилась певица.

Дорофеева добавила, что тогда ее семья попала в руки мошенников, которые выманивали деньги у людей путем обмана.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Эта съемка стоила моей семье 2500 гривен - на тот момент космическая сумма! И как оказалось впоследствии, мы попали на мошенников, которые из многих семей выманивали деньги, делая вид, что они какое-то там агентство, которое потом помогает в модельной и артистической карьере. Был целый скандал потом по телеку, и их закрыли", - поделилась Надя.

"У нас осталось 10 классных фото, воспоминание о поездке в Киев и понимание, что каждый шаг, даже неудачный - важен. Каждая ситуация дает нам бесценные уроки - и ты ими пользуешься или нет. Первый урок, который я вынесла из этого - карандаш для губ сильно увеличивает губы, даже без уколов. А второй и основной - если ты хочешь достичь своей мечты, не жалуйся на обстоятельства вокруг. Твою мечту никто, кроме тебя, не осуществит, просто вставай и делай!", - написала она.